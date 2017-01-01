Наблюдая за ралли рубля, бьющего один рекорд за другим, невольно вспоминаешь Остапа Бендера, не рекомендовавшего играть в азартные игры с государством. Тем не менее ЦБ, еще в 2014 г. отпустивший национальную валюту в свободное плавание, как будто безучастно наблюдает за этим процессом.