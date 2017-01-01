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Номер 06

Компания №927 (6)

Константин Фрумкин

Америка против всех

45-й президент США Дональд Трамп за короткое время стал самой популярной персоной во всем мире. От эксцентричного и решительного президента ждут самых радикальных мер в различных областях, в том числе в экономике.

Максим Логвинов

Тень «Роснефти»

Наблюдая за ралли рубля, бьющего один рекорд за другим, невольно вспоминаешь Остапа Бендера, не рекомендовавшего играть в азартные игры с государством. Тем не менее ЦБ, еще в 2014 г. отпустивший национальную валюту в свободное плавание, как будто безучастно наблюдает за этим процессом.

Мила Кретова

«Вежливые люди» на продажу

Сегодня патриотизм – это не только любовь к родине, но и мода, которую можно использовать в маркетинге.

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