Самая читающая страна в мире

Россияне оказались самыми читающими: 33% респондентов, приобретающих книги в электронных форматах, читают их каждый день, еще 30% – 4–6 раз в неделю. Российские пользователи выбирают электронные книги из-за меньшей стоимости (61%), а также потому, что таким способом легче найти редкие произведения (60%). Cамые популярные платные библиотеки – LitRes (57%), Google Play Books (44%) и Amazon (30%). За три месяца 35% респондентов тратили на электронные книги свыше 1200 руб.

Примерно четверть россиян, потребляющих видеоконтент, делают это каждый день. Чаще всего российские зрители ищут фильмы и сериалы на YouTube (79%), Ivi.ru (59 %) и Google Play (36%). В течение трех месяцев 38% российских пользователей легального контента тратили на фильмы и сериалы от 1200 до 3599 руб., 42% – менее 1200 руб. Согласно результатам опроса, среди россиян, которые платят за музыкальные композиции, пользуются популярностью такие сервисы, как Google Play Music (60% опрошенных), «Вконтакте» (60%), а также «Яндекс.Музыка» (53%) и iTunes Store (28%). При этом в России большинство респондентов пока не хотят окончательно переходить на стриминговые сервисы, предпочитая хранить музыку на своих девайсах (согласно исследованию, 84% платят за то, чтобы скачивать музыку, а стриминг используют только 28%). Каждые три месяца 43% меломанов, покупающих музыку, тратят на нее менее 1200 руб., а 40% – от 1200 до 3599 руб.

Российские геймеры предпочитают играть на компьютерах и ноутбуках (48%), мобильные устройства выбирают только 11%, а наименее популярны среди опрошенных игровые консоли (7%). В то же время пользователи приставок готовы платить за электронный контент больше остальных геймеров: 52% из них тратят хотя бы 3600 руб. в месяц (для сравнения: только 6% любителей мобильных игр расходуют аналогичные суммы). Самыми популярными сервисами для покупки мобильных игр стали Google Play (85%) и Apple App Store (29%); компьютерные игры геймеры покупают чаще всего в Steam (58%), Mail.ru (38%) и Amazon (24%). Из сервисов для приставок россияне наиболее часто выбирают PlayStation Store (82%), Xbox Live (22%) и Amazon (22%).

— По материалам PayPal