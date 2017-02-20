Почему на Алтае много эмитентов

Тем не менее фондовые рынки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга существуют. Более того, на первое место по развитию местных фондовых рынков выходят те регионы, от которых аналитики этого менее всего склонны были ожидать.

Биржевая централизация

После слияния в 2011 г. московских торговых площадок РТС и ММВБ в единую Московскую биржу можно говорить о процессе монополизации рынка. Мосбиржа имеет два региональных представительства, Нижегородское и Сибирское, которые региональными биржами не являются. Во втором по численности населения городе страны, Санкт-Петербурге, также действует местная биржа, АО «Санкт-Петербургская валютная биржа», но в ее фондовой секции главным образом торгуются бумаги иностранных эмитентов, а не местных, питерских. Излишне говорить, что национальный депозитарий и национальный клиринговый центр находятся в Москве. Деривативами на фондовые индексы и акции можно торговать еще и на бирже «Санкт-Петербург», однако сами акции там не торгуются.

Жесткая централизация для других аналогичных по территории и численности населения государств чаще всего нехарактерна. Например, в США тройка крупнейших бирж, хорошо известных российским специалистам, – AMEX, NASDAQ, NYSE – находится в Нью-Йорке, который, как известно, столицей не является (хотя и самой большой город страны). Однако существуют фондовые торговые площадки и в Чикаго, и в Бостоне, и в Филадельфии, и даже в Сан-Матео – пригороде Сан-Франциско. Региональные биржи в США составляют ровно половину от общего количества фондовых торговых площадок. В столице, Вашингтоне, нет при этом ни одной фондовой биржи.

В соседней Канаде из четырех фондовых бирж (не считая канадскую секцию на американской NASDAQ) три находятся в Торонто, одна в Монреале, а в столице, городе Оттава, – ни одной. В Бразилии две биржи в Сан-Паулу, одна – в Рио-де-Жанейро, основные торги проводятся в Сан-Паулу, в столице, городе Бразилиа, опять же нет ни одной биржи. В Чили, помимо двух бирж в столице Сантьяго, есть третья крупная биржа в Вальпараисо. В Индии существует 21 региональная фондовая биржа, хотя основные торги проводятся на двух биржах в Мумбаи – крупнейшем финансовом центре страны. В Пакистане, помимо основной фондовой биржи в Исламабаде, имеются еще две региональные. Иная ситуация в Китае – крупнейшей по населению стране мира. Она напоминает российскую: корпоративные ценные бумаги торгуются в Шанхае, а государственные – в Шэньчжэне. Гонконгская фондовая биржа не в счет, так как основана еще до присоединения Гонконга к Китаю. Так что Россия по централизации фондового рынка схожа с Китаем.

Возможно, что низкий уровень представленности предприятий на фондовом рынке, характерный для России, связан именно с такой централизацией. По словам Александра Абрамова, заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС, «в международных сравнениях для определения уровня развития фондового рынка обычно используется показатель количества эмитентов в листинге фондовых бирж на 1 млн жителей. В России этот показатель традиционно очень низкий, наша страна занимает одно из последних мест по нему даже среди стран – членов Евроазиатского экономического союза».

С коллегой соглашается Богдан Зварич, аналитик группы компаний «Финам»: «Первое, что стоит отметить, – в России не так много бирж. Основная торговая площадка – Московская биржа. Вторым игроком рынка является Санкт-Петербургская биржа. Региональных игроков на данном рынке нет. Что же касается количества эмитентов в регионе, то оно совершенно не связано ни с численностью населения, ни с богатством региона. Так, компания, зарегистрированная и имеющая головной офис в столице, может работать во всех регионах. При этом значиться она будет как эмитент, представляющий Московский регион».

Неожиданный результат

Самое интересное, что такие показатели, как количество эмитентов в регионе, его ВРП и численность населения, друг с другом никак не коррелируют, то есть связи между ними нет.

С одной стороны, центростремительная тенденция эмитентов в регионах бесспорна, т.е., там, где есть фондовая биржа или ее филиалы, эмитентов явно больше, чем в среднем по регионам. На шесть таких биржевых субъектов Федерации (включая Московскую и Ленинградскую области) приходится 24% зарегистрированных в России эмитентов, в то время, как их совокупное население составляет 8,5% населения страны, а совокупный ВРП – 16% от ВВП России.

На Санкт-Петербург приходится 4,8% зарегистрированных в России эмитентов, а его население составляет всего лишь 0,11% населения России.

По количеству эмитентов на 1 млн жителей и на 1 трлн руб. ВРП лидирует сравнительно небогатая Республика Алтай. Далее идут Орловская область (Черноземье все-таки), Чувашия, Архангельская и Брянская области, это регионы, которые не имеют сильно развитой промышленности. Тем не менее в сравнении со скромным ВРП и не самой большой численностью населения этих субъектов Федерации их региональные фондовые рынки выглядят внушительно.

Население Республики Алтай – всего лишь 217 000 человек, зато, по данным Мосбиржи, эмитентов там 59. Большинство из них – строительные компании. На втором месте сфера услуг, где лидируют предприятия ЖКХ и управления недвижимостью.

Вероятнее всего, такая активность алтайских компаний в плане листинга своих акций на Мосбирже связана с тем, что этому субъекту Федерации прочат бурное развитие туристической отрасли в ближайшие годы. Видимо, именно поэтому наиболее представлены в листинге алтайских компаний те, что занимаются строительством и управлением недвижимостью. Ряд рекреационных и транспортных инвестиционных проектов в Республике Алтай вошел в перечень приоритетных в Сибирском федеральном округе, в частности, это строительство горнолыжного комплекса «Манжерок». В настоящий момент Республика Алтай уже получила славу модного места отдыха даже среди людей, далеких от горнолыжного спорта. Так что у Крыма и Черноморского побережья Кавказа появился восточный конкурент, жаль только, что из Центральной России туда долго и сравнительно дорого добираться.

Примечательно, что все регионы, попавшие в первую десятку, имеют значительный процент сельского населения. Так что, пока государство уделяет мало внимания агропрому, агропром, видимо, уделяет внимание листингу своих акций на бирже (Республика Алтай – тому пример: 5% эмитентов на Мосбирже, относящихся к сельскохозяйственной отрасли, – достаточно высокий показатель).

Отдельно следует упомянуть попавшую на восьмое место рейтинга Калмыкию. Несмотря на то, что ее власти и лично президент Кирсан Илюмжинов позиционируют республику чуть ли не как рай для бизнеса, рейтинговые агентства этот оптимизм не разделяют и определяют риск как экстремальный. По всей видимости, листинг 56 калмыцких предприятий на Мосбирже – инициатива властей республики, которые уже давно страдают манией величия. Реальность же такова, что в регионе не развиты ни промышленность, ни сельское хозяйство, поскольку климат и обилие солончаков делают значительную часть земель непригодной для растениеводства. Хотя для животноводства Калмыкия пригодна, и наряду с религиозным туризмом (Калмыкия – единственный буддийский регион в Европе) это может принести республике значительный доход.

Замыкают же рейтинг вполне закономерно Чечня и Ингушетия – стабильно дотационные регионы. В десятку лузеров также неслучайно попали не менее дотационные Дагестан и Крым, но при этом внезапно там оказались Московская область, Башкортостан и Чукотский автономный округ. В случае с Подмосковьем и Чукоткой все объясняется, вероятнее всего, тем, что местные предприятия часто регистрируются в Москве, в первом случае – из-за географической близости, во втором – по диаметрально противоположной причине.

Если брать в расчет только количество эмитентов на 1 млн населения, то на первое место выходят Тюменская область с двумя ее округами и еще ряд северных районов. Александр Абрамов прокомментировал это так: «Это отражение того факта, что из всех отраслей экономики в России наиболее рыночные позиции сохраняют нефтяная промышленность и сельское хозяйство».

Итоги и перспективы

Как мы видим, фаворит по развитию фондового рынка в регионах России – Республика Алтай, среди отстающих – дотационные регионы, черные дыры, в которые уходят деньги налогоплательщиков из других регионов. Все это вполне закономерно. В целом развитие фондового рынка в российских регионах по сравнению с другими государствами можно признать довольно слабым, централизация у нас более выражена, чем в крупных зарубежных странах. По словам аналитика группы компаний TeleTrade Марка Гойхмана, местные эмитенты, как правило, не котируют свои бумаги на региональных биржах, поскольку в основном компании не являются открытыми. Но и спрос на акции и корпоративные облигации на местах низок. Соответственно и ликвидность бумаг местных эмитентов недостаточна. А крупные региональные компании, перерастая рамки территории, стремятся проходить листинг на столичных биржах. Капитализация местных бирж страдает, поскольку концентрация денежных потоков страны приходится в основном на Москву (45%) и Санкт-Петербург (8%, то есть с большим отрывом от Москвы). Облигационные займы местных администраций в регионах не пользуются популярностью, они распространяются в основном не через биржи, а напрямую институциональным инвесторам. Это можно назвать неизбежной болезнью роста, усиленной перманентными экономическими кризисами. Для преодоления ситуации нужно достаточно длительное поступательное развитие экономики, ее децентрализация, административная поддержка местных фондовых рынков и их инфраструктуры».

Олег Якушев, эксперт ИК «Церих кэпитал менеджмент», полагает, что количество эмитентов, зарегистрированных в конкретном регионе, не зависит ни от численности населения, ни от географического положения, ни даже от материально-сырьевой базы. Правда, есть определенная корреляция с уровнем развития региона: помимо Москвы, по абсолютному количеству эмитентов лидируют Тюмень (столица нефти), а также Краснодар и Ростов (передовики сельскохозяйственного производства). Причина – в чрезмерной централизации финансовых потоков. Ведь фраза «все деньги – в Москве» возникла не на пустом месте. Эта объективная реальность заставляет владельцев компаний стремиться быть как можно ближе к деньгам. И чем компания крупнее, тем больше у нее желания (и возможности) зарегистрироваться в Москве или Санкт-Петербурге, несмотря на дополнительные расходы. А что остается регионам? Компании более скромного масштаба с не всегда прозрачной отчетностью, известные только в регионе присутствия, – одним словом, локальные игроки.

По мнению Олега Якушева, в ближайшей перспективе региональные биржевые площадки станут ориентироваться на своих инвесторов, которым отсутствие достоверной информации о местном эмитенте и, как следствие, повышенные риски будут компенсироваться более высокими ставками и короткими сроками погашения. Количество частных инвесторов, готовых работать на подобных условиях, невелико. На приход же крупных инвесторов из центра региональная биржа может рассчитывать, лишь когда она заметно нарастит обороты. Альтернативой могло бы стать разделение Московской биржи на несколько региональных филиалов. Оставив финансы как таковые в Москве, в Тюмени можно создать нефтяную биржу, в Красноярске – биржу металлов, а в Ростове – биржу продовольствия. Однако такой подход чреват большими финансовыми издержками и неопределенными перспективами. К тому, же подобное волевое решение приведет не к развитию собственно региональных биржевых площадок, а разве что к созданию нескольких десятков рабочих мест в тех городах, где будут размещены эти структуры. «Мы также помним, что реальный результат таких решений крайне невысок, – говорит Олег Якушев. – К примеру, попытки заставить крупные компании зарегистрироваться и платить налоги в тех регионах, где они ведут основную деятельность, не принесли желаемого результата».