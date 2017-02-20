Пять лет назад экс-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов создал Независимую нефтегазовую компанию (ННК), чтобы конкурировать с «Роснефтью». Но уже пару лет ННК, как выяснил «Ко», большую часть сырья продает «Роснефти» для поставок на экспорт, в том числе закупает его с этой целью у других производителей.

«Альянс» и ФНБ

В начале февраля появилась информация о продаже ННК. Эдуард Худайнатов ее опровергает, хотя без инвестора его компания не сможет разрабатывать новые месторождения.

Эдуард Худайнатов основал ННК в 2012 г, в 2013-м приобрел лицензии на месторождения на Таймыре (ОАО «Пайяха», Красноярский край) и газодобывающую компанию, ЗАО «Геотэкс», в Саратовской области за $500 млн. В апреле 2014 г. НК «Альянс» семьи Бажаевых и ННК объявили о создании совместного предприятия – «ННК-актив». 60% в нем принадлежало «Альянсу» и 40% – ННК. Но в 2014-м Эдуард Худайнатов стал единственным владельцем ННК. На каких условиях Бажаевы вышли из капитала ННК, неизвестно, и говорить об этом они не хотят.

НК «Альянс» была создана в 1998 г. Зией Бажаевым, после его смерти в 2000 г. холдинг возглавил младший брат, Муса Бажаев. «Альянс» внес в СП Хабаровский НПЗ (мощность – 5 млн т), нефтедобывающие компании – «Печоранефть», «Татнефтедобыча», ЗАО «Санеко», ЗАО «Колвинское», АО «НК «Конданефть», месторождение в Казахстане, сеть на 200 АЗС и др.; ННК – лицензию на нефтяные месторождения на Таймыре и «Геотэкс». «Альянс» имел запасы нефти на 638 млн баррелей, добыча на момент слияния – 3,5 млн т (планировалось за пять лет удвоить ее). Активы «Альянса» приносили выручку, но долги мешали компании развиваться дальше, а у ННК был план, как получить деньги на разработку месторождений «Пайяхи» и «Альянса» и увеличить добычу. Сейчас, спустя три года, очевидно, что это был неравный брак: выручку ННК приносят только бывшие активы Бажаевых. «Геотэкс» сегодня называется ЗАО «ННК-Саратовнефтегаздобыча», которое уже дважды реорганизовалось и не приносит существенной прибыли. Сейчас ННК добывает в год 2,5 млн т нефти, то есть меньше, чем до слияния. Такой же уровень добычи, например, у компании «Татнефть». «Роснефть» (5,4% мировой добычи), к примеру, выкачала в 2016 г. 210 млн т нефти – в 96 раз больше, чем ННК.

В 2015 г. на развитие активов «Пайяхи» (в настоящее время это «ННК-Таймырнефтегаздобыча», разведанные запасы – 106,7 млн т) ННК просила из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 78,1 млрд руб. Это самое перспективное месторождение ННК: большие запасы, рядом Енисей, что позволяет решить проблему транспортировки, в том числе и на экспорт, даже без магистрального нефтепровода, добыча нефти здесь будет способствовать развитию Дудинской нефтегазоносной провинции. Заявку ННК поддержало Минэнерго, но деньги компании так и не были выделены. «Я не припомню, чтобы такие небольшие нефтяные компании, как ННК, просили деньги у ФНБ», – удивляется аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. ФНБ предназначен для софинансирования пенсионных накоплений россиян – получить помощь оттуда могут только крупные инфраструктурные проекты. Из нефтяников деньги просили и получили лишь «Роснефть» и «Новатэк».

Но сама эта попытка характеризует Худайнатова как руководителя с амбициями и возможностями, которые ему дала работа на топовых позициях в «Роснефти» – с 2008 г. по июль 2013 г. Эдуард Худайнатов был ее президентом и вице-президентом. В «Роснефть» Худайнатова пригласил Игорь Сечин. А с апреля 2013 г. по июль 2013 г. Худайнатов руководил ООО «НГК Итера», учредителем которого является «Роснефть». Возможно, идею развивать бизнес за счет денег ФНБ Худайнатову своим примером подсказал Сечин.

Нефть для «Роснефти»

Худайнатов и сегодня поддерживает связи с «Роснефтью». Как стало известно «Ко», его компания последние два года львиную долю добытой нефти продает именно ей. Хотя сам Худайнатов в 2013 г. говорил, что создал свой бизнес с нуля и собирается конкурировать с «Роснефтью». Но вместо конкуренции вышло сотрудничество. По данным сайта госзакупок, ННК и ее «дочки» – «ННК-Печоранефть» и «Татнефтеотдача» – в 2015–2016 гг. осуществили поставки сырья «Роснефти» на сумму в 35,6 млрд руб. Это больше полугодовой выручки ННК и приблизительно две трети годового объема добычи – около 1,75 млн т. На схожую сумму – 32 мрлд руб. – «Роснефть» в 2016 г. авансировала закупки нефти у венесуэльской компании PDVSA (3,7% мировой добычи). Тогда эту сделку называли имиджевой: закупка тяжелой и дорогой венесуэльской нефти – это, скорее, помощь стране, страдающей от экономического кризиса, чем выгодное приобретение. Еще «Роснефть» закупает сырье у «Русснефти» семьи Гуцериевых – 9–10 млн т ежегодно.

«ННК-Печоранефть» в 2016 г. по контракту на 7 млрд руб. поставила 350 000 т нефти для «Роснефти» по опциону. При этом поставщик был единственным участником торгов. Стоимость тонны – 20 000 руб., или $303. Это примерно соответствует средней цене на нефть Urals в 2016 г. в России, но на экспорт нефть стоила немного дороже. «Продажа нефти – это вопрос эффективности, внутренние цены и цены на экспорт мало отличаются. Собственный крупный нефтеперерабатывающий завод ННК находится в Хабаровске, довольно далеко от «ННК-Печоранефть» и «Татнефтеотдача», – считает Андрей Полищук.

До 2008 г. «Печоранефть» (чистый убыток в 2015 г. – 3,2 млрд руб.) принадлежала шведской компании West Siberian Resources (WSR), у нее были лицензии на разработку нескольких месторождений в Ненецком автономном округе и небольшой Александровский НПЗ в Томской области мощностью 60 000 т. В 2008 г. объем добычи составлял 796 900 т нефти. С 2014 г. «Печоранефть» входит в ННК и добывает нефть на Колвинском месторождении и Западно-Осовейском участке недр в Ненецком автономном округе. В 2015 г. добыча «ННК-Печоранефть» упала до 295 000 т, это меньше половины объема 2008 г. (накануне слияния с «Альянсом» Бажаевых). То есть «Печоранефть» не смогла бы выполнить опцион на поставку «Роснефти» 350 000 т сырья в 2016 г. Но ее обязательства перед «Роснефтью» были еще выше, и «Печоранефть» покупала нефть у других производителей, чтобы выполнить госзаказ «Роснефти». Так, «Печоранефть» в 2015 г. реализовала более 727 000 т, и большая половина этой нефти была покупной, следует из годовой отчетности за 2015 г.

«Закупать нефть на стороне дешевле, чем не выполнить контракт перед «Роснефтью», – полагает Василий Танурков, аналитик рейтингового агентства «АКРА».

В итоге в геологоразведку ННК смогла вложить всего 343 млн руб. и закончила год с убытком в 3,8 млрд руб. Компания объясняет такие результаты падением цен на нефть и необходимостью обслуживать долларовый кредит. Но убыточными для нее были и закупки сырья для «Роснефти»: никто не станет продавать нефть дешевле рыночных цен.

Ближайший к месторождениям «ННК-Печоранефть» НПЗ – Ухтинский НПЗ «Лукойла» мощностью в 2 млн т. Его ресурсов хватило бы, чтобы перерабатывать нефть, добываемую «ННК-Печоранефть». А к добывающим мощностям «Роснефти» ближе всех Ачинский НПЗ в Красноярском крае. ННК, «Роснефть» и «Лукойл» не комментируют ситуацию. «Роснефть» для ННК – удобный партнер, который может дать некоторые преференции при исполнении контракта, а с «Лукойлом» ННК напрямую не работала», – замечает Василий Танурков.

«Роснефть» поставляет на свои НПЗ меньше половины добываемой нефти, включая зарубежные НПЗ. Поэтому «Роснефть», как крупный поставщик, покупает сырье у мелких производителей, облегчая им доступ к экспорту. У «Роснефти» есть долгосрочные контракты на поставку сырой нефти плюс она продает нефть на спотовом рынке, – комментирует Марсель Салихов, руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов. – Ухтинский НПЗ «Лукойла» – устаревший, он обеспечивает в основном местные рынки. Как видно по таможенной статистике, из Коми экспортируют нефть, а не нефтепродукты».

Другой поставщик «Роснефти» – АО «Татнефтеотдача» (чистая прибыль в 2015 г. – 3,9 млрд руб.) – входит в состав совместного предприятия AR Oil & Gaz B.V, 51% которого принадлежит ННК, а 49% – испанской нефтегазовой компании Repsol S.A. У общества есть лицензии на Елгинском и Степноозерском участках в Татарстане. В декабре 2014 г. «Татнефтеотдача» заключила контракт с «Роснефтью» на поставку нефти на 11 млрд руб. За 2015 г. «Татнефтеотдача» добыла 648 300 т. Свою нефть «Татнефтеотдача» сдает на подготовку (очистку от примесей) в ПАО «Татнефть». В «Татнефти» это подтвердили и сообщили «Ко», что компания располагает специальными установками для очистки нефти. «Татнефть» могла бы не только «готовить нефть» ННК для продажи «Роснефти», но и делать из нее, например, дизельное топливо на своем нефтехимическом заводе «Танеко» в Нижнекамске или продукты с еще более высокой добавленной стоимостью. В Нижнекамске несколько нефтеперерабатывающих, в том числе нефтехимических, заводов. Но «Татнефтеотдача» в 2015 г. отдала почти всю добытую нефть «Роснефти» для экспортных поставок.

«У «Роснефти» устаревшие НПЗ, их не сравнить с НПЗ «Башнефти» и «Лукойла», Омским НПЗ «Газпром нефти», Московским НПЗ, поэтому «Роснефть» в последнее время больше вкладывается в экспорт сырой нефти, и скупает нефть у мелких производителей, чтобы компенсировать выпадающие доходы от продажи нефтепродуктов, – комментирует на условиях анонимности один из отраслевых аналитиков. – Несмотря на большой налоговый маневр, стимулирующий инвестиции в нефтепереработку, «Роснефть» медленно модернизирует свои НПЗ».

Объем экспорта у «Роснефти» в 2016 г составил 109,1 млн т (это больше половины добытой нефти – 210 млн т), а рентабельность переработки за последние три года упала почти втрое. По данным Reuters, «Роснефть» продает Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский и Саратовский НПЗ, но в компании это отрицают. Таким образом, «Роснефть» тратит десятки миллиардов рублей на скупку сырой нефти у других производителей, чтобы экспортировать ее, вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в НПЗ в России. А ННК увеличивает объемы экспорта «Роснефти».

На добычу нет денег

Проект «Пайяха», на который Худайнатов просил 78,1 млрд руб. из ФНБ, предполагает разработку Пайяхского и Северо-Пайяхского нефтяных месторождений с суммарным запасами 106,7 млн т, а также строительство нефтяного терминала «Таналау» на реке Енисей с грузооборотом 3,8 млн т в год. Терминал предназначается для транспортировки нефти танкерами. Месторождения находятся у устья Енисея и всего в 140 км от города Дудинка. Но по итогам 2015 г. у компании «ННК-Таймырнефтегаздобыча», разработчика этих месторождений, убыток в 1,5 млрд руб., и ее дважды чуть не обанкротили подрядчики. Компания пропустила 2016 г., когда она могла добывать нефть, не платя НДПИ. Когда начнется добыча, в ННК не говорят.

«Пайяхское нефтяное месторождение расположено на севере Красноярского края, где нефтяная инфраструктура почти отсутствует. Из-за этого привлечение средств для его освоения затруднено. Однако этот регион быстро развивается, так как входит в зону влияния Северного морского пути, – считает Рустам Танкаев, гендиректор компании «ИнфоТЭК-терминал». – В среднесрочной перспективе Пайяхское месторождение станет одним из самых прибыльных проектов в отрасли». «Гринпис» и Ассоциация коренных малочисленных народов Красноярского края предупреждают, что обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений, а также строительство нефтяного терминала «Таналау» будет вестись на территории сибироязвенных могильников оленей. Их на Таймыре 39, а вблизи места разработки – три, каждый площадью 60–200 кв. км. Последние вспышки сибирской язвы наблюдались в 1960–1970-е. Ее споры живут в почве до 70 лет. Кроме того, считают в «Гринписе», у ННК нет понимания, как бороться с разливами нефти, особенно во льдах.

Пока у ННК нет денег, чтобы развивать «Пайяху», план помощи ФНБ провалился. «Маловероятно что кредитные организации будут готовы предоставить ННК 78 млрд руб., у нее и так довольно высокая долговая нагрузка», – считает Андрей Полищук. Выручка «Альянс ойл компани» (выпускает консолидированную отчетность по всем активам группы) по итогам девяти месяцев 2016 г. – $1,5 млрд (на $100 млн меньше по отношению к аналогичному периоду 2015 г.), долг – $2,5 млрд.

В 2015 г. ННК перенесла сроки погашения двух рублевых кредитов – на 11,5 млрд руб. и 2 млрд руб. – с 2015-го на 2019 г., а сроки погашения облигаций «Альянс ойл компани» на $299 млн – с 2015 г. на 2019 г. Основными причинами, по которым ННК пытается пролонгировать займы, стали низкие цены на нефть и слабый рубль.

Пока нефть в задуманных объемах ННК добывать не удается, но хорошо продаются билеты и топливо ООО «Компания «Солнечный ветер», входящего в АО «ННК». Так, по данным сайта госзакупок, за пять лет компания только по госконтрактам продала чиновникам Камчатки авиа- и ж/д-билеты и поставила топливо международному аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского на 1,8 млрд руб. Здесь у ННК собственный резервуарный парк и топливозаправочная техника, и компания работает с прибылью. Прибыльно и АО «ННК-транс», перевозящее нефть по железной дороге.

Но без развития добычи ННК может повторить судьбу нефтяной компании «Альянс», которую она поглотила в 2014 г. Четырехлетняя история ННК говорит, что небольшой нефтяной компании в России при низких ценах в лучшем случае можно выжить как подразделению «Роснефти», даже если ее НПЗ сидит на трубе ВСТО.

Общий офис

ННК не только продает нефть «Роснефти». Налоговики (ИФНС №9) и российские арбитражные суды двух инстанций два года считали ННК и «Роснефть» аффилированными компаниями. ФНС на этом основании отказывалась предоставлять налоговый вычет в 1,5 млрд руб. ННК при покупке здания на Арбатской площади ее компанией «Заэлико-недвижимость» в 2013 г. Здание площадью в 31 400 кв. м было куплено за $302 млн, следует из материалов арбитражного суда. Налоговики выяснили, что зданием через НПФ «Нефтегарант» фактически владеет «Роснефть», и сделки по продаже объекта через ряд офшоров финансировались деньгами «Роснефти». Несколько сотрудников получали зарплату одновременно и в «Роснефти», и в ННК, а ремонтом здания для ННК и закупкой мебели также занимался сотрудник «Роснефти». Но в 2016 г. «Заэлико-недвижимость» и ИФНС №9 подписали мировое соглашение, и федеральный суд отменил решение об отказе в выплате налогового вычета в пользу ННК.