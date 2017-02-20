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Тенденции

Единый офис

«Города с населением меньше полумиллиона крупные банки не замечают»
20 Февраля 2017
Единый офис

Банковский сектор сегодня претерпевает кардинальные изменения во всем мире: в погоне за клиентами и прибылью финансисты постоянно придумывают новые услуги и технологии. 

Все больший вес на рынке набирают «финтехи», в которые инвесторы вкладывают десятки миллиардов долларов ежегодно. Также появляются  совершенно новые формации банков – «необанки», которые обслуживают клиентов только онлайн. 

Традиционным банкам приходится конкурировать не только между собой, но и с высокими технологиями. И основной тренд, который задали кредитные организации, – диджитализация, перевод существенной части клиентов в онлайн-услуги, сокращение офисной сети и замена ее на мультизадачные офисы, где клиенты могут сами совершить большую часть операций. Одной из причин перехода к этой тенденции стал мировой финансовый кризис 2008 г., после которого банки оказались с огромными портфелями плохих активов и убытками, и репутация их была испорчена проблемами клиентов. Чтобы сократить издержки (а ведение офисов с полным штатом – действительно затратная вещь), банки начали отказываться от физического присутствия и все больше средств вкладывали в технологии. Хороший пример здесь – Ситибанк, который десятки лет открывал офисы по всему миру, но после 2008 г. объявил о начале их сокращения и переходе на формат специальных отделений самообслуживания. 

Однако, я думаю, что люди пока не готовы полностью перейти в онлайн: человеку нравится общаться лично с сотрудником, а не с говорящим банкоматом-консультантом (такие уже появились). За примерами далеко ходить не надо – достаточно зайти в офис Сбербанка, ВТБ или другого кредитного учреждения и обнаружить там очередь из клиентов. Большинство людей – особенно среднего и старшего возраста – пока хотят получать услуги в банке, и нужно еще много времени, чтобы это поменялось.   

Идея создать сеть «Многофункциональных банковских офисов» (МБО) появилась именно после 2008 г., и, по сути, сегодня она идет вразрез с рынком: не сокращать сеть, а увеличивать. Но делать мы это решили не на центральных улицах городов-миллионников, а там, где банковских услуг действительно не хватает: офисы сети открываются на окраинах, в малых городах и поселках России. Конкуренция в таких местах минимальна либо полностью отсутствует, а потребность в финансовых услугах там, безусловно, есть. В центрах больших городов банковские офисы встречаются чуть ли не в каждом здании, а вот города с населением меньше полумиллиона крупные банки, кажется, вовсе не замечают. 

Но основной смысл не только в приходе МБО «в поселок»: вместе с ним доступ к новым клиентам получают и другие банки, которые заключают договор с МБО. Тогда услуги этих банков можно получить в офисах сети. Получается, МБО – это как финансовый бутик: клиент приходит в офис, сравнивает набор услуг разных банков и выбирает то, что показалось лучшим. Вместе с тем, банки, сокращающие свою офисную сеть, могут работать над оптимизацией и дальше, но при этом получать доступ в новые регионы и к новым клиентам. 

Думаю, в современных условиях развития финансовой отрасли важным фактором будет кооперация банков, создание взаимовыгодных альянсов. Особенно это касается небольших и средних кредитных организаций. Кто-то будет вкладываться в технологии, кто-то – в развитие новых продуктов. Комбинация достоинств в итоге даст результат – лояльность клиентов и соответственно прибыль. Только так можно составить конкуренцию банковским гигантам и «финтехам» сегодня.   

Михаил Сахин,

председатель правления Геобанка, основатель сети «Многофункциональные банковские офисы»

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