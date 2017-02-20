Искусный поглотитель

В середине января совладелец нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев приобрел контроль над группой Bridge Media, управляющей музыкальными телеканалами Bridge TV, Bridge TV Classic, Rusong TV, Bridge TV Dance и Bridge HD. Эта покупка встала в длинный ряд поглощений, которые провела финансовая группа, образовавшаяся вокруг «Русснефти» и Бинбанка, – в публичном пространстве она присутствует как группа «Сафмар» (бывшая «БИН»), но в прессе ее все чаще называют семьей Гуцериевых–Шишханова.

В нынешние не самые простые для российской экономики времена мало какие бизнесмены – даже очень богатые – решаются на скупку активов. Удивляет своей неутомимостью владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, о котором «Ко» уже в этом году писал (подробнее см. «Ко», №01 от 16.01.17, материал «Экспансия на фоне долгов»). Но и Авдеев не идет ни в какое сравнение с семьей Гуцериевых–Шишханова, которая поражает бизнес-сообщество своей M&A-активностью уже на протяжении последних шести лет. При этом группа Михаила Гуцериева зачастую приобретает активы у предпринимателей, вынужденных распродавать свой бизнес. В 2011 г., после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова, Микаил Шишханов купил 95% ГК «Интеко» у жены Лужкова Елены Батуриной, которая срочно уехала в Лондон. В том же 2011 г. у казахского бизнесмена Мухтара Аблязова, скрывавшегося от властей Казахстана, был куплен ТРЦ «Калужский», а годом ранее – производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово». В 2012 г. Гуцериевы приобрели у Бидзины Иванишвили, уехавшего в Грузию, чтобы возглавить оппозицию, девелоперский бизнес. В 2014 г. Бинбанк купил Москомприватбанк у украинского миллиардера Игоря Коломойского, распродающего свой бизнес на волне конфликта России и Украины. В итоге за последние шесть лет состояние Михаила Гуцериева выросло, по данным журнала Forbes, с $2,5 до $5,9 млрд, а Микаила Шишханова – с $550 млн до $1,6 млрд соответственно.

Клан Гуцериевых–Шишханова сегодня контролирует нефтяные компании «Русснефть» и «Нафтиса», крупные пенсионные фонды (НПФ «Сафмар» и «Доверие»), банки (Бинбанк, в который влились или вливаются «МДМ банк» и группа «Рост банк»), большой пул недвижимости, лизинговую компанию «Европлан», страховую компанию «ВСК», компании «Русский уголь» и «Славкалий» (добыча и производство калия в Белоруссии), восемь радиостанций, а теперь и ряд телеканалов.

Загадочная тумбочка

Разумеется, всех интересует, как группе «Сафмар» удается не снижать темп экспансии и из какой «тумбочки» Михаил Гуцериев и его родственники берут деньги для своих поглощений.

И деловые издания, и эксперты пытались разгадать тайну группы «Сафмар» и выяснили, что на протяжении последних лет прослеживалось несколько источников финансирования сделок.

Прежде всего, еще недавно Михаил Гуцериев привлекал для их обеспечения банковские кредиты. В конце 2015 г. Forbes подсчитал, что общая сумма долгов структур группы «Сафмар» перед крупными российскими банками – $8 млрд, из которых $5 млрд приходится на Сбербанк. «Примечательно, что в кулуарах ходил слух: мол, банк обеспокоен тем, что средства, выданные нефтяным структурам, размещаются в сторонние активы», – комментирует аналитик «Альпари» Максим Романчук. При этом Михаил Гуцериев тогда говорил, что собственные средства покрывают максимум 30% стоимости поглощаемых активов.

С тех пор сумма задолженности «Сафмара» перед банками не уточнялась, и можно предположить, что их роль в финансировании экспансии уменьшилась. При этом важно, что племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов сам является банкиром и участвует в организации финансовых схем группы, о чем будет сказано ниже. Сегодня Микаил Шишханов владеет 12-й по величине кредитной организацией в России – Бинбанком (активы – 1,18 трлн руб.) – и крупнейшим частным пенсионным фондом «Сафмар» с долей рынка 12% (пенсионные накопления – 252,8 млрд руб.).

Вокруг IPO

Нефтяной бизнес также является источником свободных средств для «Сафмара». Forbes со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что усилия по сокращению долга «Русснефти» до $1,3 млрд в 2014–2015 гг. были предприняты, чтобы иметь свободный денежный поток в $200 млн, из которых половину можно пускать на дивиденды, а половину – на инвестиции. Для этого были списаны долги «Русснефти» перед компаниями группы «БИН», а задолженность перед Glencore конвертирована в 46% акций. Ну а в конце 2016 г. Михаил Гуцериев смог договориться с ВТБ о реструктуризации последнего крупного долга «Русснефти» в объеме $1,3 млрд – срок его погашения был сдвинут с 2023-го на 2026 г.

Важно еще и то, что экспансия в собственно нефтяной отрасли не имеет больших перспектив: все основные ресурсы уже поделены, стоимость нефти падает, поэтому нефтяник Гуцериев предпочитает диверсифицировать свой бизнес.

Получает группа деньги и с фондового рынка. В первую очередь надо отметить IPO «Русснефти», в ходе которого удалось привлечь 32,4 млрд руб., а также SPO компании «Европлан», принесшее семье 15 млрд руб. «Очевидно, что часть привлеченных средств пошла на финансирование сделок», – отмечает Максим Романчук.

«Средства, привлеченные в ходе IPO, направим на погашение долга и приобретение активов», – говорил сам Михаил Гуцериев.

Именно после IPO «Русснефти» группа «Сафмар» купила 100% сетевого продавца бытовой техники и электроники (БТЭ) «Эльдорадо» примерно за 25 млрд руб. и согласует с ФАС приобретение 57,7% другого ритейлера этого же профиля – «М.Видео». То есть, возможно, привлеченные 47,4 млрд руб. Гуцериевы почти полностью потратили на новые активы. Вместе с «МДМ банком» «Сафмар» получила и БТЭ-ритейлера «Техносила». Таким образом семья создает самого крупного сетевого БТЭ-ритейлера: вместе «Эльдорадо» и «М.Видео» контролируют более четверти рынка. Кроме того, после IPO «Русснефть» собирается купить несколько месторождений у компании «Фортеинвест» (хозяева неизвестны, директор – Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева. В 2011 г. «Русснефть» сообщала, что продала «Фортеинвесту» принадлежащий ей НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» из-за долгов ($6,1 млрд).

Особо деликатный вопрос, на который эксперты не спешат отвечать однозначно, – в какой степени в покупке активов участвуют деньги управляемых группой «Сафмар» пенсионных фондов. В «Ведомостях» в конце прошедшего года со ссылкой на крупных московских девелоперов можно было прочесть, что «последние приобретения в недвижимости Гуцериев делал с использованием денег пенсионных фондов». Кроме того, в январе 2016 г. акции «Европлана» «на вторичном рынке» выкупили пять пенсионных фондов группы «Сафмар». «Сафмар» стремится к максимальной диверсификации своих активов, что совершенно логично в условиях глобальной неопределенности и наличия достаточно крупных фондов, – констатирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. – Скорее всего, источники финансирования в данном случае – выросшие доходы и от нефтяного бизнеса, и от НПФ. Основные средства компания получает от нефтяных контрактов и целого парада IPO, самый известный из которых – допэмиссия «Европлана».

«Говорить со стопроцентной уверенностью, что в сделках по поглощению используются средства НПФ, невозможно, так как структура инвестиционных портфелей фондов не раскрывается, хотя есть мнение, что в качестве обеспечения фондам был заложен «Петровский пассаж» – один из активов Гуцериева», – добавляет Максим Романчук.

Акции в залоге

Микаил Шишханов, как можно понять, принимает самое деятельное участие в организации схем финансирования сделок группы. В результате самый крупный пакет акций «Русснефти» после проведения IPO, как выяснил «Ко», оказался у него в залоге.

Кипрский офшор Belyrian Holdings Ltd. и его «дочки», принадлежащие семье Гуцериевых–Шишханова, продал 20% акций «Русснефти» через публичное предложение (IPO) на Московской бирже. Собственники заработали 32,4 млрд руб. (около $501 млн), продав акции по 550 руб. за штуку. Таким образом, инвесторы оценили всю «Русснефть» в $2,5 млрд, или 161,8 млрд руб. В июне Михаил Гуцериев называл другие цифры – $4–5 млрд – и планировал реализовать до 49% акций. Но семья продала бумаги «Русснефти», когда цена на нефть и выручка нефтяной компании заметно упали.

При этом осталось загадкой, кому в итоге достались бумаги «Русснефти». Михаил Гуцериев радовался, что «общий объем спроса превысил предложение более чем на 30%. Помимо институциональных инвесторов, значительную активность проявили физические лица, которые подали более 2000 заявок на приобретение акций в рамках IPO». В числе физлиц – сотрудники принадлежащего Микаилу Шишханову Бинбанка, сообщают источники «Ведомостей». «Акционеры компании изначально планировали выручить $500 млн за 10% компании, но в конечном итоге за те же деньги им пришлось расстаться с 20%. Было ли это просто приемом для подготовки рынков либо ожидания продавца все же были завышены, не берусь судить», – комментирует итоги IPO Артем Кончин, аналитик компании «Открытие капитал».

Михаил Гуцериев говорил, что предпочитает покупать активы, когда они стоят дешево, а продавать – когда дорого. В случае с «Русснефтью» все идет не совсем так, хотя более удачно, если вспомнить, что в 2007 г. Гуцериев вынужден был бежать в Лондон и продать «Русснефть» Олегу Дерипаске, чтобы не сесть в тюрьму из-за «неуплаченных налогов и неправильно эксплуатировавшихся скважин». Тогда «Русснефть» он продал за $3,3 млрд – на $800 млн дороже, чем сегодня она оценивается, – но для Гуцериева это была потеря.

Belyrian Holdings Limited – один из офшоров, через который семья Гуцериевых контролирует «Русснефть» – в 2016 г. выпустил облигации на $1 млрд накануне IPO. Принадлежащие Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову компании «Регион-инвест» и «Диджитал-инвест» приобрели их и в результате этой сделки получили в залог: первая компания – 7,4% обыкновенных акций и 23% привилегированных акций «Русснефти», вторая – соответственно 16,4% и 51% акций. А в сентябре этого года «Регион-инвест» и «Диджитал инвест» перешли в собственность кипрского офшора «Фоалири трейдинг», единственный бенефициар которого – Микаил Шишханов.

«Регион-инвест» и «Диджитал инвест» также в 2015–2016 гг. выпустили рублевые облигации на 100 млрд руб. – как говорил Микаил Шишханов, для того, чтобы уменьшить долг «Русснефти». В итоге долг самой нефтяной компании сократился с $2,5 до $1,3 млрд. 24 ноября, в день закрытия книги заявок на покупку акций «Русснефти» в рамках IPO, компании «Регион-инвест» и «Диджитал инвест» получили еще около 8,9% обыкновенных акций и большой пакет «префов» «Русснефти» для дополнительного обеспечения по выпущенным Belyrian облигациям.

Узнать, кто купил на IPO акции «Русснефти», в нефтяной компании посоветовали у топ-менеджмента группы «Сафмар». Генеральный директор группы «Сафмар» Авет Миракян на вопрос «Ко», покупали ли акции «Русснефти» аффилированные компании, ответил отрицательно. «Пенсионные фонды не могут участвовать в IPO в силу законодательных ограничений инвестирования средств пенсионных накоплений», – пояснил «Ко» исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Список новых акционеров «Русснефть», возможно, обнародует в квартальной отчетности 2017 г., а вот как распределились доли внутри семьи Гуцериевых–Шишханова, там указано не будет.

Так и или иначе, по итогам проведения IPO «Русснефти» компании Шишханова «Регион-инвест» и «Диджитал инвест» имеют в залоге 39,3% обыкновенных акций этой нефтяной компании и 100% «префов» – это большая часть из пакета в 47% обыкновенных акций, которые остались у семьи Гуцериевых.

Сложная структура

И это не единственный канал, через который банкир Микаил Шишханов финансирует долги семейного бизнеса. Ведь сегодня Шишханов, как владелец Бинбанка, санирует пять банков группы «Рост банк». АСВ выделило на санацию 35,9 млрд руб. И эти деньги, как можно предположить, тратятся не только на оздоровление «Рост банка», но и на уменьшение долгов связанных с «Русснефтью» структур. Ведь в ноябре прошлого года «Рост банк» купил облигации Belyrian Holdings Ltd. (основного акционера «Русснефти») на $229,9 млн., а также облигации «Регион-инвеста» и «Диджитал инвеста» на десятки миллиардов рублей. Облигации «Региона» и «Диджитала» «Рост банк» закладывает другому банку Шишханова – Бинбанку, таким образом, именно Бинбанк является источником финансирования этих сделок. При этом финансовые результаты у «Рост банка» за первое полугодие 2016 г. не блестящие – убыток 4,7 млрд руб. У Бинбанка за III квартал 2016 г. тоже зафиксирован убыток – 9,4 млрд руб.

Но такая система финансирования не очень устойчива, т.к. проблемы в одной компании могут вызвать проблемы в другой (эффект домино). Так, дальнейшее падение цен на нефть или снижение ее добычи может стать причиной падения выручки «Русснефти» и курса ее акций.

Снижение курса акций «Русснефти», служащих обеспечением облигаций Belyrian Holdings Ltd. в «Регион-инвесте» и «Диджитал инвесте», может привести к невыполнению обязательств по этим облигациям, последнее, в свою очередь, вызовет проблемы у «Рост банка», вложившегося в облигации Belyrian, «Региона» и «Диджитала». Проблемы «Рост банка» – головная боль для его санатора Бинбанка.

«Собственность семьи Гуцериевых имеет очень сложную структуру, – отмечает Максим Романчук. – Так, многие активы находятся в залоге у дочерних или аффилированных компаний. Выходит, что для финансирования сделок привлекаются средства под залог активов, так или иначе имеющих отношение к семье. Насколько такая схема устойчива, вы можете сделать вывод сами. Однако надо заметить, что, по всей видимости, Гуцериев обладает большой креативностью и организаторским талантом, если в условиях кризиса ему удается таким образом приумножать свой капитал и подниматься по лестнице рейтинга Forbes».

На первой линии

«Русснефть» в 2015 г. принесла Гуцериевым 75 млрд руб. прибыли – почти вдвое больше, чем недвижимость, но до этого у нефтяной компании было три убыточных года. Недвижимость же всегда приносила стабильный доход. Вся семья, по данным Forbes, – четвертый по доходам от арендной недвижимости рантье ($430 млн). Недвижимости (вместе с девелоперскими проектами) у группы «Сафмар» около 6,5 млн кв. м, из них около 2 млн кв. м складов. Но сегодня Гуцериевы вынуждены избавляться и от нее. Семья выставила на продажу три отеля – Hilton Moscow Leningradskaya (пять звезд) на площади трех вокзалов, и два Holiday Inn. (четыре звезды), «Holiday Inn. Сущевский» и «Holiday Inn. Лесная», – чтобы погасить долг по кредиту в $390 млн перед ВТБ. Hilton продается за $200 млн с учетом долга, два Holiday Inn. – за $100 млн. В августе–сентябре 2016 г. группа «Сафмар» выставила на продажу почти треть принадлежащих ей гостиниц.

Илья Шуравин, управляющий партнер Rusland SP, говорит: «По нашей информации, группа «Сафмар» корректирует стратегию и намерена теперь владеть только отелями топ-уровня на первой линии Тверской улицы, при этом два из трех реализующихся отелей (Holiday Inn. – Прим. «Ко») обладают очень привлекательными управленческими показателями». У Гуцериевых на Тверской четыре отеля – «Националь», проект реставрации отеля «Люкс», Intercontinental Moscow Tverskaya и Sheraton Palace на 1-й Тверской-Ямской. На первой линии Тверской они обошли вниманием только отель Ritz-Carlton, принадлежащий Булату Утемуратову, экс-главе администрации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Общий номерной фонд группы «Сафмар» – 3500 гостиничных номеров вместе с продаваемыми отелями.

Впрочем, дело, видимо, не только в долгах, но и в новой волне поглощений. Как рассказали РБК источники, близкие к Гуцериеву, активная консолидация «Сафмаром» средств на приобретение новых активов началась минувшим летом.

Что покупаем?

Политика поглощений, проводимая Гуцериевыми и Шишхановым, отличается всеядностью – тут и финансовый сектор, и нефть, и недвижимость, и ритейл, и медиа. «При наличии финансовых возможностей кризис является очень хорошим моментом для приобретения активов по низкой стоимости и расширения бизнеса», – говорит Максим Романчук.

Однако очевидно, что в приоритете компании финансового сектора – банки и НПФ, – поскольку они позволяют увеличить количество используемых для поглощений ресурсов. Финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин добавляет, что, учитывая улучшение экономической ситуации и оживление банковской системы в 2016 г., а также радужные прогнозы на ближайший период, банковские активы также остаются достаточно интересными с точки зрения приобретения. При этом количество банков сокращается, а значит, снижается конкуренция в секторе.

«Развитие финансовой сети группы компаний выглядит вполне логично: банковские активы сейчас стоят недорого и имеют отличные шансы вырасти, как только наступит долгожданная стабилизация на финансовом рынке, – считает Евгения Абрамович. – Можно, с некоторой долей уверенности, предположить, что она наступит уже к лету, по крайней мере, сейчас российский финансовый рынок характеризует ярко выраженный оптимизм. Тем не менее финансовые активы в связи с достаточно жестким регулированием финансового рынка и медленным восстановлением инвестиционного сектора недооценены, что и является главной причиной активности группы «Сафмар» в отношении присоединения таких активов».

Максим Романчук добавляет, что интерес группы к банковскому сектору, возможно, связан с дополнительным привлечением капитала за счет средств вкладчиков, а также финансирования аффилированных структур. Приобретение НПФ тоже хорошо вписывается в указанную модель. Появляется возможность размещать их средства в долговые бумаги «нужных» компаний.

«Стратегически компания действует на рынке как классический брокер: покупает достаточно дешево, потом выравнивает рейтинги, создает атмосферу благоприятствования, регистрирует допэмиссию и продает достаточно дорого», – поясняет Евгения Абрамович. – Скажем, НПФ «Сафмар» оценивается приблизительно в 20% от совокупной стоимости активов, притом что рыночная оценка пенсионных фондов не превышает 10%. Кстати, осенью фонд оценивался в 17,5%, что для рынка позднего 2016 г. также беспрецедентно дорого. А главное, такая схема работы достаточно безопасна. С ростом цен на нефть и соответственно нефтяных активов по инерции будут расти ценные бумаги других структур холдинга (за исключением, возможно, строительных компаний и недвижимости)».