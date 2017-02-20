Мы хотим тишины

В течение десяти дней сразу пять губернаторов российских регионов лишились своих постов. Назначены и.о. руководителей, которым теперь предстоит официально избраться на свои посты в сентябре. Максим Решетников – в Пермь, Алексей Цыденов – в Бурятию, Андрей Никитин – в Нижний Новгород и т.д. Все они – политики с «опытом работы на федеральном уровне».

Возникает вопрос: зачем нужны эти ротации сегодня? Очевидно, что это делается для успешных президентских выборов 2018 г. Более тесная связь с федеральным центром через новых назначенцев позволит лучше контролировать ситуацию на местах. К моменту проведения выборов протестные настроения нужно погасить, внутриэлитные конфликты притушить. Никакие эксцессы в условиях развивающегося экономического кризиса не должны поставить под сомнение бодрые цифры официальной статистики.

Это, кстати, понимают и отставники, которые освобождают свои кресла без обид. Система – превыше амбиций. В этом смысле они истинные солдаты, среди которых встречаются и по-настоящему отчаянные головы, как, например, бывший главный таможенник Андрей Бельянинов, заявивший о намерении мыть туалеты, если на то будет президентская воля.

Впрочем, система пока явных сбоев не давала, своих не бросала. Переживать о собственной судьбе отставникам вряд ли придется. Все для фронта, все для победы, залогом которой будет если не всеобщее воодушевление, то полный штиль.

На фоне региональной тишины столичные проблемы с оппозицией, которая непременно активизируется, можно будет по традиции выдавать за борьбу с пятой колонной.