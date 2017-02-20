Россия занимает 23% рынка оружия

США и Россия по-прежнему являются двумя крупнейшими экспортерами вооружения в мире, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В период с 2012 по 2016 год их совместная доля на глобальном рынке оружия составила 56%.

Третье место среди крупнейших мировых экспортеров систем вооружения занимает Китай. На его долю приходится 6,2% всего рынка. Следующий по значению экспортер — Франция. Она экспортирует 6% всего оружия в мире. Замыкает пятерку Германия — 5,6%.

Крупнейшими получателями оружия за пять лет стали государства Азии и Океании (43% импорта), далее следуют страны Ближнего Востока (29%), Европа (11%), страны Южной и Северной Америки (8,6%) и Африка (8,1%). Наибольший рост импорта за последние 10 лет наблюдался в странах Азии, Океании и Ближнего Востока, заметное сокращение произошло в государствах Европы, Северной и Южной Америки, Африки.

Пятерку крупнейших импортеров вооружений возглавила Индия (13%), на втором месте Саудовская Аравия (8,2%), далее следуют Объединенные Арабские Эмираты (4,6%), Китай (4,5 %) и Алжир (3,7%).

Как сообщает ТАСС, в 2012-2016 гг. по сравнению с 2007-2011 гг. российский военный экспорт увеличился на 4,7%. Несмотря на то, что объемы поставок в 2016-м были выше, чем в два предыдущих года, общие показатели существенно уступали пиковым величинам 2011-2013 гг. и больше соответствовали уровню 2007-2010 гг.

Что касается распределения по регионам, то в 2012-2016 гг. на Азию и Океанию пришлось 68% российского экспорта, Африку - 12%, Ближний Восток - 8,1%, Европу - 5,9%.

В последнюю пятилетку технику из РФ покупали 50 стран. Основная часть экспортного объема пришлась на небольшую группу государств: Индию (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%) и Алжир (10%). Кроме этих стран, среди покупателей российского оружия авторы доклада выделяют Азербайджан (4%) и Венесуэлу (5%).