Египет накормят бройлерами

Россельхознадзор и Генеральная организация ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Египета договорились об экспорте готовой продукции из мяса птицы из России в Египет.

В Россельхознадзоре уточнили, что переговоры проводились в рамках комплекса мер по продвижению российской продукции животного происхождения и живых животных на зарубежные рынки.

В январе глава торгового представительства России в Египте Федор Лукашин заявлял, что за 11 месяцев прошлого года товарооборот между странами вырос почти на 14% и составил $3,5 млрд.

Египетские специалисты проверили российские предприятия в феврале - марте 2016 года. После этого доступ на египетский рынок мяса получили три предприятия группы "Черкизово", три - "Мираторга" и одно предприятие компании "Дамате". Аккредитованные предприятия производят мясо бройлеров, мясо индейки, говядину и готовую мясную продукцию.