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В московских электричках появится Wi-Fi

Новая сеть не будет интегрирована с Wi-Fi метрополитена
20 Февраля 2017
В московских электричках появится Wi-Fi

В Москве пассажиры 65 электричек теперь могут пользоваться бесплатным Wi-Fi. Беспроводная сеть проходит этап тестирования на всех имеющихся направлениях, исключение составляет Ленинградское, так как оно имеет отношение к Тверской пригородной пассажирской компании.

Как прокомментировали представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сеть уже появилась более чем в 60 поездах и сейчас тестируется на всех направлениях.

Пока к Wi-Fi не подключили поезда только на Ленинградском направлении, которое относится к Тверской пригородной пассажирской компании.

Ранее пресс-служба ЦППК сообщала, что почти 40 остановочных пунктов, находящихся в ведении компании, планируется отремонтировать и модернизировать в 2017 году. В 2016 году компания разработала единый высокий стандарт качества пассажирской инфраструктуры, в соответствие с которым и приводятся ремонтируемые платформы. По итогам прошлого года отремонтированы 369 остановочных пунктов.

Сегодня Wi-Fi оснащены 7250 столичных автобусов, троллейбусов и трамваев, а также поезда Московского центрального кольца. Кроме того, с лета 2015 года бесплатный доступ в интернет работает и на многих остановках общественного транспорта, где время сессии ограничено в среднем 25 минутами.

В ЦПК отмечают, что сеть не будет единой с Wi-Fi в метрополитене столицы, поскольку это трудно технически реализовать.

Ранее в Русском академическом фонде заявили, что с помощью Wi-Fi в московской подземке дети легко могут найти «порнографию, пропаганду суицида, экстремистские материалы и рекламу с маркировкой “18+”». В свою очередь, оператор единого Wi-Fi-пространства в Московском метрополитене «МаксимаТелеком» заявил «Коммерсанту», что выполняет все требования Роскомнадзора.

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