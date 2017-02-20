Россияне перестают пользоваться кредитными картами

Объем рынка кредитных карт в России в 2016 году составил 999 млрд рублей и достиг трехлетнего минимума. Об этом говорится в исследовании Тинькофф Банка, основанного на данных ЦБ.

При составлении исследования учитывалась только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Рынок кредитных карт в прошедшем году сократился на 33,8 млрд руб., а в 2015-м — на 124 млрд, сообщает Lenta.ru. В целом рынок кредитных карт и необеспеченного кредитования сократился в прошлом году на 2,6%. Потенциальные клиенты с осторожностью отнеслись к новым кредитным продуктам.

Ранее Росстат сообщал, что реальные доходы населения в прошлом году упали почти на 6%.Как отметил начальник управления карточных продуктов банка «Хоум кредит» Алексей Драчинский, теперь граждане относятся к новым обязательствам с осторожностью. Согласно данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 году сократились на 5,9% по сравнению с 2015 годом.

Сильнее всего сократились карточные портфели «Русского стандарта» — на 23,4 миллиарда рублей до 53 миллиардов рублей, ОТП банка — на 10,9 миллиарда рублей до 22,8 миллиарда рублей и «Бинбанк кредитные карты» — на 9,9 миллиарда рублей до 16,2 миллиарда рублей. В то же время увеличились портфели Сбербанка — на 20,8 миллиарда рублей до 427,7 миллиарда рублей, Тинькофф банка — на 16,8 миллиарда рублей до 102,5 миллиарда и банка «Восточный» — на 10 миллиардов рублей до 36,8 миллиарда.

Также повысилась и концентрация бизнеса. Если в 2015 году пять крупнейших банков занимали 70% рынка, то в 2016 году — уже почти 74%. При этом состав пятерки лидеров практически остался неизменным: у Сбербанка — 43%, у Тинькофф банка — 10%, у «ВТБ 24» — 8%, у Альфа-банка — 7% и у «Русского стандарта» — более 5%.