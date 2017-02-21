Санкционные продукты из Казахстана и Белоруссии запретят

Правительство РФ получит право запрещать оборот в России товаров, поступающих из других стран – членов Евразийского экономического союза – ЕврАзЭС, куда помимо РФ, входят Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия.

Соответствующий законопроект подготовлен Министерством финансов РФ, 13 февраля он получил одобрение правительственной комиссии по законотворческой деятельности, передает РБК, ссылаясь на одного из участников заседания. Однако правительство еще не объявило об одобрении документа комиссией.

Из оказавшегося в распоряжении РБК законопроекта следует, что: «Под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны-союзницы России из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России». Речь идет о товарах, в отношении которых которых в других странах ЕврАзЭС действуют заниженные ввозные пошлины, либо их импортерам предоставляются непредусмотренные в ЕврАзЭС льготы.

Помимо этого, правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, и "иные категории товаров, определяемых указами президента России", отмечается в законопроекте.

Целью документа является запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих в Россию через территории государств-союзников по ЕврАзЭС, в первую очередь через Казахстан, а также санкционных товаров, пояснил РБК федеральный чиновник. Он также уточнил, что данный законопроект Министерства финансов сохраняет за гражданами право ввозить санкционные продукты в Россию, но предполагает введение запрета на покупку таких продуктов внутри страны. При этом, содержание запретов правительство будет определять в каждом случае отдельно.

В августе 2014 года РФ ввела ограничение на импорт продовольственных товаров их стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии, которые ввели санкции против России. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи и фрукты, молочная продукция, орехи.

В последствии продовольственное эмбарго было продлено до конца 2017 года. Список стран дополнили Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.