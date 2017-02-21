Российские ВУЗы получили 10,3 млрд рублей

Правительство России распределило 10,3 миллиарда рублей 21 российскому вузу для конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, следует из распоряжения, опубликованного 21 февраля на сайте кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Согласно данному документу, в текущем году будут предоставлены субсидии трем группам ведущих университетов. В частности, Казанскому федеральному университету, Московскому физико-техническому институту, Университету «МИСиС», университету «Высшая школа экономики», университету «МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому госуниверситету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики – по 849,2 миллиона рублей.

Также выплаты получат Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. Королёва, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина – по 482,2 миллиона рублей.

Балтийскому федеральному университету им. Иммануила Канта, Национальному исследовательскому Нижегородскому госуниверситету им. Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету и Южно-Уральскому государственному университету выплатят по 141,5 миллиона рублей.

Начиная с 2013 года Правительством РФ оказывается господдержка отобранным ведущим университетам страны. В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём субсидии из федерального бюджета составил 8,7 миллиарда рублей), в 2014 году и в 2015 году – 14 вузам (общий объём субсидии – 10,15 миллиарда рублей и 10,14 миллиарда рублей соответственно). В справке отмечается, что: «Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг».