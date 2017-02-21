Прогноз «позитивный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по Альфа-банку со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило долгосрочный рейтинг банка на уровне BB.

«Позитивный» прогноз отражает мнение агентства, что в случае дальнейшего улучшения кредитного качества в условиях сохраняющейся неустойчивости общей экономической ситуации в стране долгосрочный кредитный рейтинг банковской группы «Альфа-банк» может быть повышен в течение ближайших 12–24 месяцев.

По мнению агентства, несмотря на сложную экономическую ситуацию, банковская группа в течение последних нескольких лет поддерживает высокое кредитное качество активов. Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле, также как и расходы на формирование резервов, стабильно существенно ниже среднерыночных показателей благодаря эффективной системе управления рисками и успешной работе по взысканию проблемной задолженности. По мнению агентства банковская группа

«демонстрирует большую, чем сопоставимые банки, устойчивость к внешним факторам в условиях снижения темпов экономической активности в России.

Кроме того, агентство отмечает усиление капитализации банка и увеличение запаса его капитала в связи с выпуском бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму $700 млн в конце 2016 г.

Также агентство полагает, что Альфа-банк в следующие два года продолжит демонстрировать более высокие показатели прибыльности и качества активов, чем сопоставимые российские частные банки. В настоящий момент рейтинг Альфа-банка всего на одну ступень ниже суверенного рейтинга и рейтингов государственных банков, опирающихся на поддержку со стороны государства, и дочерних структур иностранных банков. При этом текущий рейтинг банка не учитывает возможную поддержку государства, поскольку рейтинг собственной кредитоспособности близок к уровню суверенного рейтинга.

«Для нас важно то, что S&P улучшило прогноз именно по Альфа-банку, и это не было связано ни с пересмотром прогноза по суверенному рейтингу России, ни с пересмотром прогнозов по другим банкам. Это показывает профессиональный и индивидуальный подход S&P к игрокам на рынке, а также подтверждает для внешнего рынка то, в чем мы уверены внутри – в доверии инвесторов и высоком профессионализм команды банка», – говорит заместитель главного финансового директора АО «Альфа-банк» Светлана Демяшкевич.