«Полюс Золото» увеличило прибыль

Чистая прибыль золотодобывающей компании «Полюс Золото» в прошедшем году составила 95,26 миллиардов рублей. В 2015 году чистая прибыль была равна 62,3 миллиарда рублей, как следует из отчета компании по МСФО. Таким образом, этот показатель увеличился на 52,9%.

Выручка «Полюс Золото» составила 163,27 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 22%. Валовая прибыль составила 102,35 миллиарда рублей, увеличившись на 29%.

Объем активов сократился на 7,7%, составив 343,7 миллиардов рублей.

Выпуск золота в прошедшем году увеличился на 12%, составив 1,97 миллионов унций. Продажи выросли на 8% до 1,91 миллионов унций. Себестоимость производства унизилась в 2016 году на 8% - $389 на унцию. В текущем году планируется произвести 2,07-2,12 миллионов унций золота.

Компания обладает одними из крупнейших запасами золота в мире. Компанию контролируют фонд Suleyman Kerimov Foundation, учрежденный Сулейманом Керимовым, а также сын сенатора Саид Керимов.