 
USD
57,9719
EUR
61,005
Золото
1.234,00
Brent
55,88
WTI
53,62
 
Новости

Daimler построится под Москвой

Объем инвестиций оценивается в 15 млрд руб.
22 Февраля 2017
Daimler построится под Москвой

Германский автоконцерн Daimler вложит 15 млрд руб. в строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга. 

Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет. Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций.
Ранее сообщалось, что Daimler планирует начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье в 2018 г. Представитель автоконцерна ранее говорил, что рассматривается площадка индустриального парка «Есипово» в Московской области.
  

Архив номеров
Избранное

Остались на связи Остались на связи

«Цифре» вопреки «Цифре» вопреки

«Мамут просчитался» «Мамут просчитался»

Бюджет Мельпомены Бюджет Мельпомены

Приступить к ликвидации Приступить к ликвидации

Реклама