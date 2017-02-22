Daimler построится под Москвой

Германский автоконцерн Daimler вложит 15 млрд руб. в строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга.

Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет. Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций.

Ранее сообщалось, что Daimler планирует начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье в 2018 г. Представитель автоконцерна ранее говорил, что рассматривается площадка индустриального парка «Есипово» в Московской области.

