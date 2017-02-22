В поисках денег

«С ВТБ не договорились даже при наличии госгарантий, поэтому мы от них отказались и ведем переговоры о рефинансировании с другими банками», – рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев.

Госгарантии АО «Аэропорт Внуково» («дочка» АО «Международный аэропорт Внуково», на котором консолидируются все активы аэропорта) на 5,5 млрд руб. правительство одобрило в конце 2016 г. – для рефинансирования задолженности перед ВТБ в 11 млрд руб. О госгарантиях как условии рефинансирования просил сам банк.

Человек, близкий к одной из сторон переговоров, рассказал, что ВТБ еще одним условием выдвигал заключение аэропортом соглашений с авиакомпаниями «Россия» и «Победа» – т. е. двумя из трех якорных перевозчиков «Внуково» (оба принадлежат «Аэрофлоту») – о том, что они в ближайшие 10 лет будут обслуживаться во «Внуково».

