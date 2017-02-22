«Белая Дача» продала цветочный бизнес

Как рассказал в интервью РБК председатель наблюдательного совета группы Виктор Семенов, сделка состоялась в конце 2016 года и носила скорее символический характер. «Мы продали свою часть в этом бизнесе очень хорошему фермеру. Продали — это громко сказано, скорее уговорили его взять этот проект в свои руки», — отметил Семенов.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в октябре 2016 года единственным владельцем ООО «Тепличный комбинат» (эта компания занимается производством и продажами продукции под маркой «Белая Дача Цветы») стал Роман Харченко. Он также владеет ООО «Цветочная компания Харченко» и зарегистрирован как ИП Харченко. Основная специализация последнего — «выращивание и оптовая продажа рассады однолетних цветов и овощей», говорится на сайте ИП. Ранее 100% ООО «Тепличный комбинат» принадлежали жене Виктора Семенова — Виктории.