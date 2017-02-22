 
USD
57,9719
EUR
61,005
Золото
1.234,00
Brent
55,88
WTI
53,62
 
Новости

«Белая Дача» продала цветочный бизнес

Новым владельцем ООО «Тепличный комбинат» стал индивидуальный предприниматель
22 Февраля 2017
«Белая Дача» продала цветочный бизнес

Крупный производитель салатов и овощей — ГК «Белая Дача» — продал свой цветочный бизнес, которым занимался более 20 лет. 

Как рассказал в интервью РБК председатель наблюдательного совета группы Виктор Семенов, сделка состоялась в конце 2016 года и носила скорее символический характер. «Мы продали свою часть в этом бизнесе очень хорошему фермеру. Продали — это громко сказано, скорее уговорили его взять этот проект в свои руки», — отметил Семенов.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в октябре 2016 года единственным владельцем ООО «Тепличный комбинат» (эта компания занимается производством и продажами продукции под маркой «Белая Дача Цветы») стал Роман Харченко. Он также владеет ООО «Цветочная компания Харченко» и зарегистрирован как ИП Харченко. Основная специализация последнего — «выращивание и оптовая продажа рассады однолетних цветов и овощей», говорится на сайте ИП. Ранее 100% ООО «Тепличный комбинат» принадлежали жене Виктора Семенова — Виктории.

Архив номеров
Избранное

Остались на связи Остались на связи

«Цифре» вопреки «Цифре» вопреки

«Мамут просчитался» «Мамут просчитался»

Бюджет Мельпомены Бюджет Мельпомены

Приступить к ликвидации Приступить к ликвидации

Реклама