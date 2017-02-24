Сдавайте наличные

В правительстве России идут дискуссии о введении ограничений на использование наличных денег в расчетах. Среди обсуждаемых мер – ограничение продажи автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные с помощью «цены отсечения», понижение ставки НДС для платежей по карте.

Изучается опыт Индии и Азербайджана, где введен налог на снятие наличности в банках. Даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема ограничения хождения наличных заслуживает внимания – это плохой знак для тех, кто пользуется наличными.

Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, отмечает, что для этого есть и экономические причины: резкое снижение процентных ставок (вплоть до отрицательных) приводит к поиску альтернативных объектов инвестирования, к которым можно отнести наличные деньги. Такое поведение инвесторов несет серьезные риски как для банковской системы, так и для бюджета, поэтому правительства разных стран стремятся ограничить наличный оборот.

Впрочем, вероятно, ограничительные меры будут эффективными, когда на полную мощь заработает карта «Мир» – тогда выходящие из тени потоки наличности станут загонять в «национальную платежную систему».

Безналичные расчеты находятся под контролем государства. Мы бы проще относились к ограничению хождения наличности, если бы доверяли государству и не опасались резких его решений вроде очередных санкций, списания денег без суда и т.д. Социальные последствия того, что расчеты самозанятых возьмут под контроль, непредсказуемы, но ясно, что в итоге налоговая нагрузка на экономику вырастет. Также очевидно, что на значительной части территории страны не хватает инфраструктуры. «Технологическое и аппаратное обеспечение существует только в крупных и средних городах. Уже в 100 км от Москвы в любом небольшом магазине или на рынке с вас потребуют наличные. Даже в Москве есть ряд услуг, расчеты за которые осуществляются только наличными – например, у нотариусов нет даже кассового аппарата. Кроме того, большинство пожилых людей, особенно в регионах, забирают пенсию наличными на почте, и им не по карману платить за банковское обслуживание», – замечает заместитель генерального директора Berkshire Advisory Group Александр Артемьев.

По мнению заместителя председателя правления платежной системы «Лидер» Константина Соловьева, на практике работают как раз ограничения безналичных платежей, в первую очередь на крупные покупки. Они связаны с тем, что ритейлеры должны платить международным платежным системам и банкам-эмитентам комиссию за транзакцию по карте. Регуляторы во всем мире пытались и пытаются административно ограничить оборот наличных, но решить вопрос в приказном порядке в реальной жизни невозможно. Более того, это приведет к очередному витку роста неконтролируемых наличных платежей. «Для любой экономики, не только российской, вредны, а подчас просто губительны, резкие и, как это часто бывает, из-за этого не до конца продуманные решения, – считает эксперт. – И такие последствия будут, если это ограничение ввести завтра, не подготовив инфраструктуру и не разобравшись со стоимостью безналичных платежей по отношению к наличным».

Безусловно, существует целый ряд отраслей – например, торговля автомобилями, недвижимостью, некоторые сегменты общепита, – активно сопротивляющихся внедрению безналичных расчетов, и даже «штрафующих» клиентов за использвание карточек. С другой стороны, расширение сферы действия карточек – прогрессирующий тренд: по данным НАФИ, в 2011–2016 гг. доля россиян, пользующихся безналичными рассчетами, выросла с 3% до 30%. Но, как верно отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев, основа безналичного оборота – серые зарплаты, которые возникают из-за высоких социальных взносов. Только понижение социальных взносов с фонда оплаты труда может привести к перелому в этой сфере.