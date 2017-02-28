Полет на Mars

Крупнейший российский производитель свинины и говядины (по итогам 2016 г. выпущено около 700 000 т продукции, оборот составил 120 млрд руб.), холдинг «Мираторг», контролируемый братьями Линниками, диверсифицирует бизнес.

Начав в 2007 г. с комбикормов, компания намерена расшириться и добавить к мясному и мясоперерабатывающему направлениям производство кормов для домашних животных – кошек и собак. Весной «Мираторг» начнет строительство завода в Курской области, планируемая мощность – около 25 000 т продукции в год. Основу для производства составят отходы переработки говяжьих и свиных туш.

Рынок pet-food крайне привлекателен, поскольку практически не подвержен падению – даже в кризис в России он показывает рост. По итогам 2015 г. рынок увеличился на 10,8%, в 2016 г., уточняют в Euromonitor, он прибавит еще 9,4%.

Лидерами отечественного рынка pet-food остаются иностранцы – компании Mars и Nestle. Последних в «Мираторге» считают «ребятами серьезными» и атаковать их в лоб не намерены.

Каким образом «Мираторг» рассчитывает потеснить их, не очень ясно. Например, он хочет производить сухие корма, а это одна из базовых позиций той же Mars (выпускает корма под марками Pedigree, Kitekat, Whiskas).

К тому же, новое направление деятельности осложнит саму производственную деятельность иностранных игроков: еще в прошлом году президент Mars в России Валерий Щапов отмечал дефицит ряда ингридиентов для pet-food. Если «Мираторг» запустит собственный проект, сырья будет еще меньше. Пока Mars и Nestle инициативу российского игрока не комментируют.

Выход на новые рынки в случае с «Мираторгом» свидетельствует о стремлении повысить эффективность переработки собственной продукции. К тому же, учитывая курс на импортозамещение, который никто не отменял, российской компании будет проще конкурировать с западными игроками, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

“Внедрение линий по глубокой переработке отходов на крупных животноводческих и птицеводческих хозяйствах - это общемировой тренд, направленный на экологизацию производств, на снижение себестоимости конечной продукции, на сокращение зависимости от внешних поставок кормовых добавок. Переработка направлена в первую очередь на извлечение ценных кормовых, в первую очередь, белковых компонентов. Если современные биотехнологии позволяют превратить отходы в ценное сырьё, странно этим не пользоваться”, - говорит исполнительный директор НТНП "Технологическая платформа БиоТех2030" Алина Осьмакова.

«В России каждый производитель хочет получить конечный продукт, чтобы затем продавать его самому, у нас в стране нет кооперации, мы строим вертикально интегрированные холдинги», – говорит директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

В строительство завода по производству кормов «Мираторг» готов вложить около 4 млрд руб., и это очень значительные инвестиции, которые, к тому же, будут окупаться не менее 10 лет. Еще 2 млрд руб. «Мираторг» готов потратить на производственные мощности по переработке шкур. Впрочем, деньги у компании, судя по всему, есть – в 2017 г. она намерена потратить на инвестпроекты до 37 млрд руб.

Павел Сигал оценивает сроки окупаемости проекта в сегменте pet-food в пределах 5–6 лет, свою роль должна сыграть развитая розничная сеть «Мираторга».

«Мираторг» всегда рассчитывает на федеральные деньги – это один из крупнейших получателей госсубсидий, и он идет только в те сектора рынка, где они есть, скорее всего, есть или могут появиться», – не исключает Павел Грудинин.

Напомним, недавно стало известно, что входящая в состав «Мираторга» агрофирма «Благодатенская» стала крупнейшим получателем субсидий среди предприятий молочного комплекса (их объем составил 708 млн руб.), хотя специализируется на производстве мяса, а не молока.