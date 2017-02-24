Алмазный интерес

«Алроса» – это сфера интересов Трутнева, который серьезно относится к этой компании и продвинул в ней несколько инициатив», – отмечает заместитель гендиректора Центра политической информации Максим Лавниченко. С его же одобрения в 2015 г. компанию возглавил замглавы Гохрана Андрей Жарков. «Революции в компании тот не сделал, но придерживался разработанной еще в 2013 г. стратегии – концентрации исключительно на алмазном бизнесе», – говорит аналитик «ВТБ 24» Олег Душин. В прошлом году успешно прошло SPO, а выручка «Алросы» выросла на 18%. Вместе с тем, Жарков поддержал идею Трутнева по открытию алмазной биржи во Владивостоке и торговлю на международном рынке не через единого продавца.

В ближайшее время Жарков может покинуть компанию. Среди причин неофициально называется его противостояние с Минфином: глава «Алросы» выступал против сокращения бюджета на 2017 г. Это неофициальная версия, лежащая на поверхности. И скорее повод, нежели причина. Дело в том, что очередной госпакет «Алросы» включен в список приватизации. «Идет борьба за контроль над этим процессом со стороны властных элит, – говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин. – Кто-то пролоббировал отставку, чтобы ускорить процесс».

Между тем назначение Иванова не принесет желаемого результата сторонникам быстрой приватизации. «Отец и сын считаются равноудаленными от кремлевских групп влияния, и назначение в «Алросу» Сергея инициировано теми, кто заинтересован в нейтральном развитии событий, особенно накануне президентских выборов», – говорит Павел Салин. Процесс приватизации «Алросы» пойдет мягко и без явных бенефициаров.