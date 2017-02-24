Со второй попытки

Цель – поставить отрасль под контроль «Ростеха», поэтому на место авиаспециалистов, таких как Михаил Погосян, приходят менеджеры, такие как вице-президент ОАК Владислав Масалов.

«В отрасли есть противостояние между производственниками, технологами и управленческим менеджментом», – отмечает главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Задача Масалова – интеграция компетенций и технологий ведущих проектов гражданской авиации. Официально перемены объясняют трансформацией корпоративной структуры, переходом к единой компании с формированием четырех дивизионов – военной, транспортной, специальной и гражданской авиационной техники, доля последней должна возрасти до 45%. Конверсия и доверена Владиславу Масалов. За три года работы на предыдущем месте – в Объединенной двигателестроительной корпорации – он не смог вывести ее на безубыточность. С ГСС, чьи обязательства превышают 180 млрд руб., это сделать будет еще сложнее, например, по словам главы агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, превратить SSJ 100 в первый среди равных сложно.

Как считает директор по развитию в СНГ компании «Авиационный чартерный сервис» Сергей Вехов, если самолет сыроват, нужно либо ждать пока он созреет, либо использовать деньги государства на поддержку эксплуатации.