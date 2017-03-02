Кушайте насекомых

Часто можно прочесть, что насекомые и черви – это пища будущего. Кстати, в этом нет ничего удивительного: в 112 странах мира насекомые используются в пищу.

Например, в Тайланде зарегистрировано свыше 20 000 домашних хозяйств, которые занимаются разведением съедобных насекомых. Уже объявлено, что с 2018 г. Тайланд будет поставлять в ЕС как необработанных насекомых, так и пищевые продукты, сделанные их них, например, муку из жуков для выпечки высокобелкового хлеба и изготовления макаронных изделий. На Западе начинают приучаться к экзотическим продуктам.

С мая в Швейцарии в торговой сети Coop стартует продажа бургеров и фрикаделек из мучных червей. Их создатель – компания Essento, специализирующаяся на продукции на основе насекомых.

Тем временем американская компания Tiny Farms разработала фермерские наборы для выращивания съедобных насекомых на дому. Другой стартап из США, Exo, продает протеиновые батончики с добавлением измельченных сверчков. В декабре парижский стартап Ynsect привлек $15,2 млн на совершенствование своей технологии разведения насекомых. В Финляндии в исследовательском центре VTT разработали пищевые ингредиенты, использовав в качестве составляющей мучных червей и сверчков: авторы «фарша» уже предложили их как сырье для пищевых продуктов, например, таких, как фрикадельки и фалафель.

Ну а те, кому не нравятся насекомые, могут есть искусственное мясо. Американский биохимик Патрик Браун открыл ресторан «Невозможные бургеры», где подают мясо, созданное из растительных компонентов и спецдобавки, главной составляющей которой является гем – насыщенная железом молекула, которая также содержится в человеческой крови, но изготавливается с помощью ферментированных дрожжей. Проекты Патрика Брауна уже получили $180 млн от инвесторов.