Трамп готов к торговой войне

ЕС и другие торговые партнеры США готовятся обжаловать в ВТО план республиканцев по реформированию американской системы налогообложения экспортно-импортных операций. Это может стать крупнейшим спором в истории организации.

Суть реформы заключается в том, чтобы ввести налог на импорт и освободить от сборов экспорт товаров из США. По мнению аналитиков и представителей стран – участников ВТО, принятие законопроекта повлечет за собой передел всей системы международной торговли и может спровоцировать крупнейшую за последнее столетие торговую войну. «Мы хотели бы избежать столь разрушительного для мировой экономики конфликта», – заявил Юрки Катайнен, вице-президент Еврокомиссии, курирующий торговую политику блока. При этом он отметил, что «Евросоюз готов к ответным действиям в случае принятия США новых налоговых правил или возведения каких-либо других произвольных торговых барьеров».

Предпосылки конфликта связаны с различиями налоговых систем США и стран, применяющих налог на добавленную стоимость (VAT, НДС), так как последние предусматривают возврат налога при экспортных операциях, что создает неравные условия для американских компаний.

Большинство чиновников ВТО сходятся во мнении, что обсуждаемая реформа несовместима с действующими международными нормами. По оценке Чэда Брауна, эксперта из Института мировой экономики Петерсона, в случае неблагоприятного для США исхода конфликт может стоить стране около $385 млрд ежегодно. Это примерно в 100 раз превышает масштабы самых значительных споров, когда-либо рассматривавшихся ВТО. «Проблема в том, что, если США проигнорируют решение ВТО, последствия конфликта станут беспрецедентными, а международная торговля погрузится в хаос», – пояснил Чэд Браун.

В самих США идея введения налога на импорт также вызвала множество протестов со стороны компаний-импортеров, таких как Walmart. Крупные экспортеры, например General Electric, напротив, приветствовали нововведение. Президент Дональд Трамп пока не утвердил план налоговой реформы.