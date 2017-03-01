Скидка на хакеров

Скидка составила $350 млн. Поводом послужило несколько хакерских атак, в результате которых злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации огромного количества пользователей Yahoo.

Переговоры о размере скидки длились несколько месяцев. Многие аналитики даже предрекали срыв сделки из-за риска потенциальных судебных исков со стороны клиентов интернет-компании. Кроме того, Yahoo стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США в связи с произошедшими инцидентами.

Одной из причин несговорчивости продавца были чрезвычайно высокие прибыли в январе нынешнего года. По словам гендиректора Yahoo Мариссы Майер, «будущее компании выглядит блестяще, так как показатели превзошли все ожидания».

Сделка с Verizon стала заключительным этапом длительного процесса, начавшегося через некоторое время после первого публичного размещения акций китайской компании Alibaba в сентябре 2014 г. Тогда группа инвесторов приобрела Yahoo ради ее доли в китайском интернет-ритейлере. Затем последовали попытки отчуждения акций Alibaba в пользу заинтересованных лиц, однако этот план не сработал из-за того, что налоговое ведомство не разрешило участникам воспользоваться схемой tax-free. Выход был найден через продажу профильного бизнеса Yahoo, а наиболее вероятным претендентом на него стал телеком-гигант Verizon.

После появления в июле 2016 г. первой информации о готовящейся сделке акции Yahoo подскочили на 2%, в то время, как бумаги Verizon потеряли 0,7% стоимости.