Не для удовольствия

Израиль преуспел во многих отраслях, например, в цифровой безопасности или в анализе больших объемов данных (Big Data). Очередной целью местного бизнеса стало производство медицинской марихуаны и лекарств на ее основе.

На днях правительство Израиля инициировало поправки в законодательство, легализующие экспорт компонентов марихуаны. Чиновники надеются, что это привлечет новые инвестиции и поможет в развитии сельского хозяйства.

Множество израильских компаний уже работает на этом специфичном, но быстро растущем рынке – это и фермерские хозяйства, и высокотехнологичные стартапы. Один из них – Syqe Medical – разработал специальные ингаляторы, позволяющие контролировать дозировку каннабиоидов с точностью до миллиграмма. Врачи госпиталя «Рамбам» в Хайфе уже около полутора лет успешно используют эти приборы для облегчения боли. «Мы создали первый в мире медицинский дозатор каннабиса, – говорит гендиректор Syqe Medical Перри Дэвидсон. – Для этого пришлось рассчитать так называемое терапевтическое окно – дозировки, не создающие наркотического эффекта, но снижающие боль».

Другие компании занимаются производством из конопли лекарств от склероза и эпилепсии. Этому предшествовала большая исследовательская работа, ставшая возможной благодаря тому, что в Израиле разрешены клинические испытания каннабиса с участием людей, в отличие от большинства других стран.

«Мы имеем два конкурентных преимущества – развитые агротехнологии и сильную научную базу, – отмечает Йоав Киш, депутат Кнессета от правительственной партии «Ликуд». – Экспорт марихуаны станет мощным подспорьем для сельского хозяйства».