Через несколько лет после победы в 1959 г. революции на Кубе сотрудники американской береговой охраны начали сталкиваться в море с необычными транспортными средствами. Это были старые автомобили американского производства, приспособленные для передвижения по воде. Так разочарованные революцией изобретательные кубинцы пытались добраться до Флориды. Но придуманы амфибии были задолго до этого. Очень задолго.