Своя рубаха ближе к телу
Запущенная правительством страны программа по импортозамещению оказалась подобной вирусному ролику в Интернете: поддерживать российское стало модно. Недавно в Москве появилась своя платформа для продвижения отечественного фэшн-бизнеса.
Органичная ставка
Более двух лет назад российский рынок лишился сначала североамериканской, а затем и австралийской говядины.
По морю, как посуху
Через несколько лет после победы в 1959 г. революции на Кубе сотрудники американской береговой охраны начали сталкиваться в море с необычными транспортными средствами. Это были старые автомобили американского производства, приспособленные для передвижения по воде. Так разочарованные революцией изобретательные кубинцы пытались добраться до Флориды. Но придуманы амфибии были задолго до этого. Очень задолго.
Кружки по интересам
Классические и узкоспециализированные, открытые и закрытые, онлайновые и офлайновые – сегодня в столице действует множество бизнес-клубов для предпринимателей. Однако, несмотря на все их разнообразие, некоторые бизнесмены по-прежнему предпочитают работать в одиночку.
Жажда жизни
Таблеткам от глупости или жадности многие россияне предпочли бы пилюли от старости.
Целесообразный снос
Владимир Путин и Сергей Собянин решили, что капремонт столичных хрущевок – дело бесперспективное: гораздо выгоднее их снести, а на освободившемся месте возвести новое жилье.
Кощеевы тайны
Старение населения – мировой тренд, результатом которого стала пропаганда продуктивной старости: пенсионеры сегодня активно посещают фитнес-клубы, образовательные курсы и, естественно, медицинские центры.
Гипермотивация
Итак, у Генеральной прокуратуры появились новые претензии к главе «Почты России» Дмитрию Страшнову.
Запасной аэродром
Ровно год прошел с момента объявления сделки о продаже компанией Сулеймана Керимова «Нафта Москва» аэропорта Кубинка, который купили структуры ГК «Регион» Сергея Сударикова.
Курьеры, объединяйтесь!
На рынке логистики в России наблюдается небывалая консолидация. Главным образом это касается компаний, обеспечивающих комплекс услуг для интернет-коммерции.