Своя рубаха ближе к телу

Проект создательницы агентства повышения статуса Restar Agency Марии Резниковой FollowTheFabrika направлен на масштабирование бизнеса российских дизайнеров. Он занимается организацией показов мод в разных регионах страны и налаживанием деловых связей молодых дизайнеров одежды.

«Я не из фэшн-индустрии, я абсолютно бизнес-ориентированный человек, – признается Мария Резникова. – Больше 10 лет я работала на позиции пиар-директора в различных крупных компаниях, затем ушла в свой бизнес. Помимо зарабатывания денег, искала что-то для души. Сначала я хотела делать «Фабрику» для молодых дизайнеров, понимающих моду как искусство. У меня огромное количество связей, позволяющих бесплатно проводить мероприятия. Поэтому первоначальных инвестиций в проект не было. Я приглашала к участию разных дизайнеров, но привлеченные мной эксперты – Эльнара Дадашева (MFW), Изета Гаджиева, Илья Шиян, Оксана Федорова, имиджмейкер и стилист Александр Белов – всегда делали ставку на тех ребят, которые создавали коммерческие коллекции. В результате я пересмотрела этот проект, и сейчас задача FollowTheFabrika – помогать талантливым дизайнерам выйти на рынок со своим брендом».

По словам Марии Резниковой, традиционные показы продавать не помогают. «Дизайнер – это обычно творческий человек, а не бизнесмен, – поясняет Мария. – И ему нужен кто-то, кто поможет пробиться и заработать и на достойную жизнь, и на дальнейшее развитие. «Фабрика» дает возможность обрасти полезными связями и разобраться в механике рынка модной одежды в России».

Пока FollowTheFabrika – некоммерческий проект. Хотя взнос для участников существует – 1000 евро, – но тратится он на самих же участников. Для фэшн-индустрии это очень скромные расходы. Например, участие в Неделе моды в Москве может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. В дальнейшем Мария Резникова планирует монетизировать свой проект. Монетизация FollowTheFabrika для Марии Резниковой будет происходить двумя путями: платное участие для спонсоров (пакет генерального спонсора – около 2,5 млн руб.) и продажа франшизы.

«Уже сейчас ведутся переговоры о франшизе «Фабрики» в Сибири, стартуют кастинги в Индии, Израиле, Казахстане, Белоруссии, – рассказывает Мария Резникова. – Я продаю пошаговую инструкцию успешного мероприятия. Но надо понимать, что этой франшизой смогут воспользоваться только люди с опытом работы в ивент-индустрии, которые уже знакомы со всеми механизмами организации мероприятий. Сейчас франшизу тестируют мои друзья, официальные продажи откроются в конце этого года».

Тем временем у FollowTheFabrika уже есть участники с коммерческими историями успеха – молодые дизайнеры, которым проект помогает осваиваться на рынке.

Одежда, чтобы носить

Бренд Katerina Myachina появился около четырех лет назад. Возникло все с детского увлечения шитьем. «Начиная со старших классов я сама шила для себя вещи, – рассказывает Екатерина Мячина, – и никогда не стеснялась признавать свое авторство» Но поступать в профильное учебное заведение девушка не стала, а пошла в фитнес-индустрию.

«Я поняла, что серьезно хочу заниматься одеждой, после того, как подруга попросила меня сшить ей свадебное платье, – признается она. – Месяцы, когда я его шила, были наполнены такими эмоциями, что я поняла – без них я больше жить не смогу. Тогда на всю свою зарплату фитнес-тренера – в то время 50 000 руб. – я накупила ткани и решила реализовать все свои творческие идеи».

Руководство фитнес-клуба, в котором трудилась Екатерина, разрешило ей выставить первую коллекцию на одном из клубных мероприятий. Начинающий дизайнер сшила 18 изделий – от шортов до элегантных платьев в пол (все, что к тому времени было задумано) – и почти все они были проданы.

Через некоторое время знакомые предложили Екатерине арендовать помещение под ателье. «В тот момент у меня еще не было никаких расчетов и концептуального понимания своего дела, но я интуитивно чувствовала, что надо соглашаться. Тем более, аренда была вполне посильная», – рассказывает Екатерина. Следующие полгода молодой дизайнер занималась пошивом эксклюзивных изделий под заказ. Ценник начинался от 10 000–15 000 руб., но затем пришло понимание, что нужно осваивать массовый сегмент.

Заняв 5000 евро и наняв в свое ателье швей, Екатерина принялась за полноценную коллекцию одежды. За три месяца упорной работы она успела не только сшить, но и продать вещи. Долги вернула, прибыль получила и решила продолжить расширение бизнеса.

«К этому моменту я уже поняла две ключевые вещи, – делится опытом Екатерина. – Во-первых, расти нужно поэтапно и четко понимать, где и сколько денег ты зарабатываешь. Я не сторонник быстрого развития, свои силы надо трезво рассчитывать. Во-вторых, чтобы быть коммерчески успешной в фэшн-бизнесе, надо шить одежду для людей. То есть такую, которую можно носить каждый день. Сумасшедший креатив можно оставить для эксклюзивных заказов и рекламных акций. Мои клиентки – это девушки 25+, живущие в ритме столицы, ценящие элегантность и комфорт. Я слежу за модными трендами, но у меня нет задачи шить ультрамодные вещи. Я сочетаю моду и практичность. И третье условие успеха – это знать все детали производства. У меня нет профильного образования дизайнера, но на начальном этапе я училась кройке, шитью и моделированию. Сейчас у меня этим занимаются профессиональные швеи, а полученные знания помогают мне говорить с ними на одном языке и правильно ставить задачи. В своем деле я знаю каждую деталь: от выбора ткани до механизма доставки готовых вещей клиентам. И я все контролирую лично».

«Специфика российского потребления также в том, что зачастую именно женщины принимают решения при совершении покупок для семьи, – комментирует генеральный директор дочерней организации холдинга Tom Tailor Group в России и странах СНГ София Кофманн. – Наиболее востребованные размеры в России – S и М (женские) и L (мужской). При этом фигуры россиянок, в отличие от европеек, обладают более выраженными женственными формами».

За четыре года Екатерина Мячина успела заявить о себе в Москве. Ее коллекции продаются в собственном шоуруме, на площадках для русских дизайнеров в «Мега Химки», «Мега Теплый стан» и в ТГ «Модный сезон». В этом году дизайнер планирует открыть свой магазин. Оборот Екатерина Мячина не раскрывает, но говорит, что отшивает по 200 единиц модели для коллекции и держит ценовую планку на уровне чуть выше среднего. Вещи шьют на российских фабриках – для заказов в Китае еще не тот объем. «Сейчас меня уже приглашают в известные ТЦ, но на первых порах я даже не представляла, как туда попасть, – признается дизайнер. – Раскручивала свой бренд всеми способами. Несколько сотен тысяч рублей вложила в сайт, продвигала страницу в «Инстаграме», участвовала в российских неделях моды. Правда, не с показами, которые стоят от полумиллиона рублей, а арендовала места под продажи своих коллекций. Это дешевле, чем выпускать моделей на подиум. Недавно моим проектом заинтересовались инвесторы. Я подумала и отказалась. Буду развиваться на свои средства, да и взять кредит в принципе не проблема. Но мне сейчас не нужно».

По словам Екатерины Мячиной, молодым дизайнерам надо использовать все доступные способы заявить о себе. И не забывать, что главный успех – это горящие глаза клиентов и уверенные продажи.

Экологичное потребление

Дизайнер Екатерина Вита шьет одежду для тех, кто предпочитает одно хорошее куче обычного. Ее модели обладают собственным характером, но при этом на основе одного платья легко создается несколько образов – минимум одежды, максимум разнообразия. Вот он – принцип экологичного потребления. «Сейчас я работаю над интересным проектом по переработке и утилизации старой одежды и ткани и дальнейшему созданию продуктов из этого вторичного материала, – рассказывает Екатерина Вита. – Очень бы хотелось внедрить этот проект в работу бренда и создать линию экомоды».

Увлечение одеждой в семье Екатерины передавалось от бабушки к матери и от матери к дочери. Поэтому, проучившись год в Государственном университете управления в Москве, девушка отправилась продолжать образование в Европе – осваивать профессию дизайнера одежды. В 2012-м Екатерина переехала в Гранаду, городок на юге Испании, где прожила год и получила базовые знания в области дизайна от Antonio Alvarado, а в 2013-м поступила в Европейский институт дизайна (IED) в Барселоне, где учится и по сей день.

Свой бренд Екатерина Вита основала в конце 2015 г., открыв маленький шоурум в здании Mod Design. «Инвестиции были минимальные, исключительно для того, чтобы покрыть зарплату помощницы, аренду помещения и операционные расходы, все вместе – около 150 000 руб., – рассказывает Екатерина. – У меня было уже достаточно отшитых мною коллекций и вещей, чтобы начать работу. Немного позднее я нашла швей, и мы начали создавать более коммерческие, то есть более приспособленные к ежедневному использованию вещи».

Через два месяца работы затраты на открытие шоурума окупились, а спустя четыре месяца Екатерина приняла решение закрыть точку и продавать свою продукцию на платформах мультибрендовых магазинов.

«Выбирая мультибрендовый шоурум для сотрудничества, молодому дизайнеру стоит для начала ознакомиться с его ассортиментом, – комментирует владелица сети шоурумов, имиджмейкер Анна Кустова. – Прошли времена, когда шоурум был собранием модных коллекций для всех и на все случаи жизни. Сейчас каждый шоурум работает со своей целевой аудиторией, и предлагаемые вещи должны быть понятны и адекватны этой аудитории. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то наиболее частая форма сотрудничества – это вещи на реализацию. Дизайнер заявляет свою цену, шоурум ставит на нее наценку. Длительность пребывания вещей в шоуруме регламентируется договором. Раскрученные шоурумы предпочитают работать с дизайнерами, которые уже могут представить свои модели, отшитые в нескольких размерах».

Сейчас одежда Екатерины Виты продается в двух мультибрендовых шоурумах в Москве и одном – в Барселоне. «К концу зимы мы собираемся начать продажи в Санкт-Петербурге, к весне – началу лета – в шоурумах Европы», – делится планами Екатерина. По ее словам, бренд уже достаточно окреп и готов к продвижению с помощью профессионалов. «За последние полгода наш доход вырос на 20% по отношению ко второй половине 2016 г. и на 40% – по отношению к 2015 г.», – говорит она. Но обороты не раскрывает.

По мнению Екатерины Виты, залог успешности бренда – это его персональность. «У бренда должно быть свое лицо, свои неповторимые идеи, свой стиль, – говорит дизайнер. – Люди хотят новизны. И хотят ассоциировать себя с некой идеей. Когда идея одежды совпадает с ценностями определенной группы людей, бренд становится успешным».

Мужской подход

Геннадий Горбачев – создатель бренда GG – окончил Московский государственный университет культуры и искусства по специальности «Актер драматического театра и кино». Но служить в театре было не выгодно финансово, и Геннадий стал искать другие сферы деятельности для самореализации. «Меня не брали на работу из-за непрофильного образования либо предлагали не самые лучшие вакантные места, – признается он. – В итоге я сказал себе: «Если меня не могут взять на работу, то я создам свои рабочие места». И с 2003-го по 2006 г. я был одним из учредителей компании по продаже автомобилей». После этого Геннадий успел попробовать себя в деревянном домостроении, киноиндустрии и продаже нижнего белья. В результате пришел к созданию своего бренда одежды.

«Ближе к 2012 г. я уже четко понимал, что хочу создать собственный бренд одежды, и начал работать над концепцией, – рассказывает Геннадий Горбачев. – Как-то ночью мне в голову пришла идея логотипа, и я тут же начал рисовать. После я разработал упаковку для товара и заказал небольшую партию бумажных брендовых пакетов. Пока я готовил наброски и эскизы своей одежды, то параллельно участвовал в разных мероприятиях как партнер или спонсор, дарил подарки в брендовых пакетах и появлялся на presswall. В 2014 г. у меня был первый показ на площадке Estet Fashion Week. Там я представил домашнюю одежду в виде вечерних платьев». Все вложения в стартап, по словам Геннадия, – это исключительно собственные средства.

У дизайнера, пришедшего из бизнеса, подход к созданию одежды вполне прагматичный. Успешность бренда – это прежде всего качество и хорошо продуманные образы, которые будут пользоваться спросом у потребителей. «Без этих двух составляющих бренд не станет коммерчески успешным», – поясняет Геннадий. В отличие от многих коллег по цеху, Геннадий Горбачев положительно оценивает возможность получения сторонних инвестиций.

«Главная проблема заключается в том, что дизайнеры часто путают инвестора со спонсором, именно поэтому не предоставляют грамотно составленный бизнес-план и относятся достаточно легкомысленно к вопросам, не связанным с креативной составляющей, – отмечает генеральный директор Belka PR Ромина Маркелова. – Инвесторами в основном становится топ-менеджмент консалтинговых и финансовых организаций. И очень часто такие инвесторы выступают скорее бизнес-ангелами, которые помогают выстроить бизнес-процессы. Финансирование зависит от сегмента и желания масштабирования. Нужно понимать, зачем дизайнеру деньги – на создание коллекций, на масштабирование, на открытие магазина. От этого зависит и объем инвестиций. Это может быть и $50 000, и $400 000».

У бренда GG есть коллекции и для женщин, и для мужчин. Онлайн-магазин предлагает одежду, а в будущем обещает обувь и аксессуары GG.

По словам Марии Резниковой, нишу дизайнерской одежды нальзя считать пустующей. Однако и до полноценного рынка пока далеко: из-за многочисленных теневых проектов оценить реальный объем сектора невозможно. «В мире рынок дизайнерской одежды привлекателен с точки зрения возможной прибыли, – констатирует совладелец сети магазинов «Макухин» Филипп Макухин. – В нашей стране он еще, по сути, не сложился, как и не возникло полноценной легкой промышленности».