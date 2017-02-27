Кружки по интересам

Классические и узкоспециализированные, открытые и закрытые, онлайновые и офлайновые – сегодня в столице действует множество бизнес-клубов для предпринимателей. Однако, несмотря на все их разнообразие, некоторые бизнесмены по-прежнему предпочитают работать в одиночку.

Коучинг или бизнес-клуб?

На звание организаторов бизнес-клуба сегодня претендуют многие, начиная с арендаторов помещений и заканчивая сообществами, предоставляющими услуги по коучингу. Однако подлинных бизнес-клубов, то есть объединений предпринимателей различного уровня для общения и обмена опытом, в столице около 10. Работа большинства бизнес-клубов строится по принципу наставничества, или менторства, что и послужило основанием для их сопоставления с коучингом. Однако если в роли наставника-коуча выступает специалист, чаще всего никакого отношения не имеющий к предпринимательству, то ментор – всегда бизнесмен. Еще одно принципиальное отличие: коуч не дает ответы на вопросы, он лишь грамотно задает их, позволяя клиенту дать ответ самостоятельно и, разобравшись в себе, обрести мотивацию и принять верное решение. В России отношение к коучам остается скептическим, одна из причин, как считают специалисты, – размытость границ их профессии. «Сегодня что только не называется коучингом – у нас чуть ли не каждый студент пытается им заниматься», — говорит руководитель акселерационной программы технопарка «Мосгормаш» Леонид Елисеев. Больше доверия у предпринимателей вызывают не люди с багажом теоретических знаний и умением настроить на нужный лад, а практики с опытом ведения бизнеса. «Составляя план мероприятий, мы советовались с нашими участниками, предлагали ребятам крутых именитых коучей, билеты на которых стоят больших денег, – рассказывает руководитель бизнес-клуба «Эквиум» (организован весной 2016 г. по инициативе компании «Рыбаков фонд») Егор Евланников. – Нам ответили, что лучше не тратить время – пусть спикер будет не самый крутой, но зато настоящий бизнесмен, с опытом реальной работы».

Пока коучинг – скорее, способ найти решение конкретной проблемы, но не помощник в развитии бизнеса и выведении его на новый уровень. На выполнение этих функций претендуют бизнес-клубы.

Бизнес-клубы бывают разные…

Единой классификации бизнес-клубов пока не существует. Один из принципов их разделения – по способу зарождения организации. «Здесь может быть несколько вариантов, – рассказывает Леонид Елисеев. – Бывает, что очень крупный бизнесмен, который уже всего достиг и находится в списке Forbes, решает поделиться своим опытом и создает клуб, чтобы помочь другим, еще один вариант – самоорганизация: какой-то предприниматель просто собирает вокруг себя друзей-бизнесменов, и они обсуждают разные темы».

Первый тип – классические бизнес-клубы. Это сообщества, цель которых – развитие бизнеса своих участников, обмен информацией между опытными и начинающими предпринимателями. В их перечне услуг – проведение конференций, «круглых столов» и встреч, PR-сопровождение компаний-участников, приглашения на светские мероприятия – балы, модные презентации, вечеринки, спортивные турниры. Место проведения встречи участников клуба зависит от формата мероприятия. Это может быть офис, VIP-зал бизнес-центра, например, Digital October, ресторан, арендованный особняк или площадка для гольфа.

Несмотря на то, что бизнес-клубы нередко позиционируют себя как открытые для новичков, не стоит воспринимать это буквально – вступить в них не всегда просто. Ограничителем аудитории могут выступать различные факторы. В Клуб инвесторов «Сколково» (организован в 2012 г. по инициативе Рубена Варданяна, Андрея Раппопорта, Валентина Завадникова), например, могут попасть только студенты или выпускники бизнес-школы «Сколково», прошедшие процедуру отбора – анкетирование и собеседование. Зато в клубе не предусмотрены членские взносы. «Участие само по себе подразумевает активное инвестирование, – объясняет председатель Клуба инвесторов «Сколково» Виталий Полехин. – Члены клуба обмениваются опытом, синдицируют сделки, чаще всего в одну компанию инвестирует не один человек, а двое-трое или даже десятеро».

В некоторые бизнес-клубы получить доступ могут только действующие бизнесмены с определенным уровнем доходов. В частности, Московский бизнес-клуб (организован в 2007 г. по инициативе ивент-предпринимателя Анны Маркиной) рассчитан исключительно на владельцев и топ-менеджеров российских и иностранных компаний. Основной контингент клуба предпринимателей «Деловар» (организован в 2003 г. по инициативе владельца текстильной компании «Арлони» Аркадия Лопухова и Людмилы Луньковой) – также действующие бизнесмены, представители малого и среднего бизнеса с оборотом до 500 млн руб. в год. Доля начинающих предпринимателей – лишь 10% от общего числа участников. Определенная система отбора предусмотрена и в бизнес-клубе «Эквиум», работающем по классической системе менторства. Клуб позиционирует себя как закрытое сообщество для high-impact (высокоэффективных) предпринимателей. «Наш клуб рассчитан на уже успешных предпринимателей, на «скейлап-компании», которые прошли «долину смерти», существуют по меньшей мере два года и имеют оборот более 30 млн руб., – поясняет Егор Евланников. – Больше половины наших участников имеют оборот свыше 100 млн руб., но есть и те, у кого миллиард». Дополнительным фильтром служит членский взнос, который варьируется от 50 000 руб. (бизнес-клуб «2025», организован в 2006 г. Дмитрием Бошиным и Дианой Гуц) до 200 000 руб. в год (Московский бизнес-клуб), хотя перечень услуг в этих бизнес-клубах почти один и тот же.

Принцип работы большинства клубов сводится к тому, чтобы помочь и без того успешным бизнесменам стать еще более успешными. Проверил это на себе руководитель компании Shop-Logistics Андрей Кистенев. «Я решил вступить в бизнес-клуб, чтобы расширить круг общения, обмениваться опытом с людьми, близкими мне по духу, расширять свой кругозор и получать советы от предпринимателей, уже прошедших тот путь, по которому я только иду. Я получаю истинное удовольствие от этих встреч. Они позволяют посмотреть на мои проблемы под другим углом. Когда ты погружен в свой бизнес, то видишь только свою нишу, своих клиентов, поставщиков – очень узкую среду. А после встречи ты понимаешь, что за пределами твоего взгляда – целый мир. Это позволяет многое переосмыслить и идти дальше».

Однако не все бизнесмены настроены так оптимистично. По мнению Дмитрия Потапенко, управляющего партнера компании Management Development Group Inc., бизнес-клубы хорошо реализуют разве что развлекательную функцию. «На сегодня это большей частью тусовки, в лучшем случае – коворкинг. Я знаю много бизнес-клубов, но помогут ли они вырасти – вопрос. Кому-то помогут, а кому-то нет. Обычно члены клуба – люди, которым уже давно не нужна дополнительная раскрутка. Это сообщество по интересам, не более того».

Не нашел себе места в классическом бизнес-клубе и основатель компании Wikimart Максим Фалдин. «Я пытался участвовать во многих клубах, но из этого ничего не вышло, в итоге мы с друзьями организовали свой, – объясняет он. – Это закрытый клуб, в нем состоят все более-менее вменяемые руководители IT-сферы, собственники и первые лица этих компаний. Мы встречаемся раз в два месяца, беседуем на различные темы: инновации, искусственный интеллект, роботы, культура, спорт и т.д. Такой формат встреч кажется нам интересным». Главной проблемой многих бизнес-клубов Максим Фалдин считает «некачественную аудиторию», поэтому попасть в клуб IT-предпринимателей непросто: «Как только аудитория начинает «разводняться», в клубе становится нечего делать. Мы, чтобы этого избежать, прежде чем звать человека в клуб, несколько раз с ним общаемся и смотрим, как он находит общий язык с другими участниками».

Генеральный директор ООО «ЭлбурГ» Дмитрий Ямщиков проблемы в неоднородности аудитории классических бизнес-клубов не видит: «В клубе «2025» для своего бизнеса я нашел новый источник клиентов, а для своего развития – интересных спикеров, и здесь я постоянно расширяю базу деловых контактов».

Что нового?

По мере того как бизнес-клубы расширяются в регионах, все чаще в их перечне услуг можно увидеть дистанционное членство. Оно предполагает получение участником аудиозаписей всех открытых встреч клуба за оплаченный период, участие в онлайн-конференциях, обсуждениях на закрытых форумах и некоторые другие льготы. Стоимость дистанционного членства значительно ниже обычного. Например, в «Деловаре» оно обойдется в 10 000 руб. в год вместо 25 000 руб. На первый взгляд услуга кажется удобной для тех, кто не имеет возможности регулярно присутствовать на заседаниях клуба, но в реальности, как заявляют руководители клубов, польза от виртуального общения значительно меньше. «У нас много наставников из других стран, Индии, например, – рассказывают в «Эквиуме». – Кроме того, мы работаем с Евразийской организацией экономического сотрудничества, через нее получаем доступ к успешным бизнесменам со всего мира. С ними участники активно общаются по Skype. Но все-таки в регионах клуб стремится создать офлайн-группы, потому что это социальный капитал. Когда мы находимся за одним столом, обмен информацией проходит на другом уровне».

Большое будущее специалисты видят за бизнес-клубами при технопарках. Получая поддержку от государства, они имеют возможность тратить значительные средства на постоянное обновление контента, организацию конференций, приглашение новых спикеров. «Технопарки сегодня – замена бизнес-центров, – считает Леонид Елисеев. – Конечно, на проведение мероприятий команда технопарка тратит значительные деньги, но это отлично окупается. Чем больше людей ходит на мероприятия, тем больше рекламы получает площадка, а значит, существенно вырастает цена на аренду. И плюс льготы от правительства». Состав участников в таких бизнес-клубах отличается большой динамикой, свободный доступ на большинство мероприятий привлекает самых разных людей. «В этом главный плюс технопарков, – уверен Леонид Елисеев. – При организации мероприятий я часто использовал такую практику – связывать несвязываемое. Мы собираем зал программистов, маркетологов, просто студентов с горящими глазами, опытных предпринимателей, продукт-менеджеров и дизайнеров и предлагаем им подумать над определенной темой, например, разработать новые банковские сервисы, новый дизайн для них. В результате за несколько дней у нас рождается абсолютно новый бизнес-продукт, который затем оценивают эксперты и инвесторы».

Для тех, кто хотел бы ближе познакомиться с различными бизнес-клубами, но не готов отдавать за это крупные суммы, существуют открытые мероприятия, конференции и бизнес-завтраки, вход на которые часто бесплатный.