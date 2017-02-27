Запасной аэродром

Однако новый инвестор не спешит вкладываться в бывший военный аэродром. Новый аэропорт деловой авиации должен был появиться в 60 км от Москвы по Минскому шоссе еще в 2014 г., но Сулейман Керимов не стал финансировать этот проект. Во-первых, он планомерно в последние годы сокращал свое участие в российских активах. Во-вторых, у чиновников были планы по переводу в Кубинку из Жуковского Международного авиакосмического салона (МАКС). На этом настаивали «Ростех» и Минобороны. Госкорпорация сделала в Жуковском четвертый столичный аэропорт, и демонстрационные полеты военной техники могли помешать его развитию. Военным перевод авиасалона необходим для загрузки площадей Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», расположенного в непосредственной близости от Кубинки. В некоторых документах аэродром уже фигурирует как филиал «Патриота». Но это пока мечта министра обороны Сергея Шойгу. Какие планы в отношении Кубинки у «Региона» и кто стоит за этой структурой, выяснял «Ко».

Минус год

Аэропортовым бизнесом Сулейман Керимов заинтересовался накануне кризиса 2008 г. ЗАО «Аэропорт Кубинка» компания «Нафта Москва» зарегистрировала 12 марта 2008 г. Спустя полгода в Министерстве обороны дали понять, что базирующиеся на аэродроме пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» переподчинят Липецку, а остальные полки расформируют. Но этого не произошло. «Мы по прежнему располагаемся в Кубинке и вряд ли отсюда переедем», – заявили «Ко» в авиационной группе высшего пилотажа МиГ-29 «Стрижи». Военные сопротивлялись приходу гражданских, но тогдашнему министру обороны Анатолию Сердюкову пришлось все-таки уступить. Летом 2009 г. на аукционе авиабазу выкупил Сулейман Керимов. За 46 га – это около 10% территории всего аэродромного комплекса – ЗАО «Аэропорт Кубинка» заплатило чуть больше $7 млн. В «Нафте» тогда говорили, что первых пассажиров аэропорт сможет принять уже в конце 2012 г., а на полную мощность центр деловой авиации заработает к 2018 г. К 2014 г. должен был появиться пассажирский бизнес-терминал, стояночные площадки для бизнес-джетов и сервисные ангары. Строительство аэровокзала заместитель председателя правительства Московской области Петр Кацыв оценивал в 2011 г. в 6,5 млрд руб. Общие инвестиции, по мнению экспертов, могли превысить $1 млрд. Но этого так и не произошло. Единственное, с 2011 года база стала местом дислокации смешанного авиационного полка, включающего в себя самолеты Ан-12, Ан-24, Ту-134, а также вертолеты Ми-8. А в 2015 г. Керимов решил выйти из проекта. И не только из этого. В августе 2015 г. он продал галерею «Модный сезон» в гостинице «Москва», а в октябре того же года и саму гостиницу. Эксперты говорили, что, возможно, Керимову потребовались средства на обслуживание кредитов, которые структуры его сына Саида привлекли для консолидации компании «Полюс Золото».

Сделка «Нафты» и ГК «Регион», как заявили в инвесткомпании, была закрыта в феврале 2016 г. Акции должны были попасть в закрытый паевой фонд для квалифицированных инвесторов под управлением компании «Регион траст». При этом непосредственное развитие аэропорта отводилось структуре, профессионально специализирующейся на авиационной деятельности.

По данным сервиса Kartoteka.ru, Кубинка до сих пор принадлежит «Нафте». По номеру телефона, указанного в регистрационных данных аэропорта, «Ко» ответили, что это «Нафта», а офиса аэропорта здесь давно нет. Единственное, что указывает на связи «Региона» с Кубинкой, – это учрежденное в июле прошлого года (после закрытия сделки по продаже актива) АТЦ «Кубинка». Его владельцы – сам аэропорт Кубинка (99%) и ООО «Восходинвест» (1%), которое принадлежит ЗПИФу долгосрочных прямых инвестиций «Промышленные инвестиции» ГК «Регион». Гендиректор АТЦ Михаил Баскаков не ответил «Ко» на вопрос о смене собственника аэропорта. «С момента приобретения и по сегодняшний день идут рабочие процессы, определяемые внутренним регламентом группы. В данный момент идет процесс анализа существующей документации и подготовки нового технико-экономического обоснования дальнейшего развития проекта, – заявили «Ко» в «Регионе». – Развитием будет заниматься специальная профессиональная структура (она пока не выбрана), а «Регион» станет принимать участие в выработке стратегических решений». То есть за год в отношении Кубинки ничего не изменилось.

Почему в «Регионе» затягивают процесс освоения Кубинки? Большинство опрошенных «Ко» экспертов полагают, что сам по себе аэродром ничего интересного собой не представляет. «Идея Керимова с центром деловой авиации была заведомо провальной, – говорит глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. – Кубинка – аэропорт с непростой транспортной доступностью в 60 км от Москвы, да и от Рублевки он не так близко расположен». «Взлетная полоса и рулежные дорожки в ужасном состоянии. Для истребителей они еще подходят, но бизнес-джетам и их пассажирам будет крайне некомфортно», – отмечает главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. «ВПП короткая – даже флагман российской авиации, дальнемагистральный Ил-96, не сможет на ней приземлиться», – продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. – Вся надежда только на переезд из Жуковского в Кубинку МАКСа». Об этом не первый год говорят и военные, и «Ростех», которому демонстрационные полеты мешают развивать гражданский сегмент аэропорта Жуковский. В госкорпорации отказались комментировать эту тему.

На бюджетные средства и расчет – вложится в инфраструктуру аэродрома государство, поскольку Минобороны уже крупно потратилось на строительство парка «Патриот» под Кубинкой.

Все в парк

«В «Патриот» уже вложены миллиарды – теперь инвестиции надо как-то окупать», – говорит один из собеседников «Ко», работающий в военной промышленности. «Ко» подсчитал, что с 2014 г. АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) перечислило подрядчикам более 23 млрд руб., выделенным Минобороны на строительство первой очереди парка культуры. По данным сайта госзакупок, около 1,6 млрд руб. из этой суммы выделено на подготовку танкового полигона и авиабазы «Кубинка», которую военные мечтают видеть в составе парка. Самым дорогим объектом на территории «Патриота» стало здание конгрессно-выставочного центра площадью 80 000 кв. м.

Существует большая вероятность, что в июле 2017 г. МАКС пройдет в Жуковском в последний раз. Еще в августе прошлого года главнокомандующий воздушно-космических сил Виктор Бондарев направил письмо в ОАО «Авиасалон» (юридическое лицо МАКСа), в котором говорилось о планах Минобороны по проведению МАКС-2017 на базе аэродрома Кубинка. Но этим планам сбыться не суждено.

«Кубинка просто не готова к такому масштабному мероприятию, – считает заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, один из соучредителей ОАО «Авиасалон». – Решение о последующем месте проведения авиашоу будет принято в этом году». По мнению Толбоева, Кубинка никак не подходит для базирования экспозиции. Во-первых, это военный аэродром с короткой полосой, во-вторых, грузоподъемность полосы – всего 140 т, а в Жуковском – 2000 т, большие «Эйрбасы» и «Боинги» там не сядут, в-третьих, для статической экспозиции пространства нужно намного больше.

Эксперты выставочной индустрии оценивают переезд МАКСа в Кубинку минимум в 20 млрд руб., эти средства должны пойти на строительство выставочных павильонов, шале и транспортной инфраструктуры. Но не стоит забывать и о реконструкции ВПП и рулежных дорожек. По опыту Шереметьево и Домодедово на это еще потребуется около 20 млрд руб. Тем не менее Минобороны не отказывается от планов по переносу выставки. Магомед Толбоев называет это «большой аферой», поскольку бизнес «хочет поживиться за государственный счет».

Пятого столичного аэропорта на базе Кубинки, конечно, не получится, тем более – если туда переедет МАКС. «В контексте единого Московского авиаузла создание на базе Кубинки полноценного или бизнес-аэропорта потребовало бы очень существенных капиталовложений, – говорит инвестиционный эксперт BGP Litigation Владимир Русаков. – Основная инвестиционная привлекательность аэродрома – в возможности его последующей продажи соорганизатору выставок МАКС – ОАО «Авиасалон» – или аффилированным с ним структурам». Вряд ли Керимов вышел с Кубинкой в плюс, но у «Региона» вполне может оказаться такая возможность. И в авиационном бизнесе компания не новичок.

Купил – продал

ГК «Регион» с 2003 г. неизменно была одним из организаторов выпусков векселей и облигаций авиакомпании «ЮТэйр», связанной со структурами «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.

В 2007 г., по неофициальным данным, компания покупала в интересах перевозчика тюменский аэропорт Рощино, который держала у себя семь лет. Аэропортовый холдинг «Новапорт» Романа Троценко в конце 2014 г. выкупил 100% аэропорта, расположенного в 13 км от Тюмени. «Структуры ГК «Регион» никогда не владели акциями АО «Аэропорт Рощино», – заявили «Ко» в «Регионе». Но это не совсем так. По данным «СПАРК-Интерфакс», на 12 ноября 2014 г. (до сделки с «Новапортом») по 25% ОАО «Аэропорт Рощино» владели ООО «Валенто», ЗАО «ИК «Регион», ООО «Инвестцентрдом» и ООО «Новелти эстейт». Такие же данные содержатся в ЕГРПО (единый государственный регистр предприятий и организаций). Более того, единственный владелец ООО «Новелти эстейт» – совладелец «Региона» Сергей Судариков.

«Регион» – близкая к «Сургуту» компания», – говорит один из бывших топ-менеджеров «ЮТэйр». «Через нее закачивались деньги для поддержания перевозчика, – вспоминает один из инвестбанкиров. – В 2010 г. «Регион» был даже консультантом по продаже «ЮТэйр», но никто на рынке не захотел брать проблемный актив». Три года назад «Регион» едва не стал стратегическим инвестором «ЮТэйр». Инвесткомпания планировала принять участие в допэмиссии авиакомпании на 15 млрд руб. через специально созданную дочернюю структуру – ООО «РЕ-авиа». У авиакомпании было более 60 млрд руб. долгов. Тогда предполагалось, что вторым инвестором станет НПФ «Сургутнефтегаз» с таким расчетом, чтобы фонд сохранил в перевозчике контрольный пакет. Тогда обошлось без участия «Региона». Допэмиссию авиакомпании выкупили ее акционеры. Кроме того, «Регион эссет менеджмент» была одной из трех управляющих компаний пенсионного фонда «Сургутнефтегаза».

Пенсионные деньги «Роснефти»

Компания Сергея Сударикова дружит не только с «Сургутнефтегазом». Один из крупнейших ее клиентов – НПФ «Нефтегарант», принадлежащий «Роснефти». Комитет по инвестициям госкомпании возглавляет председатель совета фонда, финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев. За девять месяцев 2016 г. сумма резервов и накоплений «Нефтегаранта» достигла 43,1 млрд руб. Причем размещает НПФ пенсионные резервы только через три управляющие компании. И все они – в структуре «Региона», общий объем средств в управлении которого составляет на ту же дату 319 млрд руб. Три года назад «Ведомости» предполагали, что финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев может быть «неформальным совладельцем» группы «Регион». Представители «Региона» и «Роснефти» говорят, что это неправда. Но представляет интерес история инвестирования пенсионных средств нефтяной компании.

В начале 2000-х «Нефтегарантом» управляла специально созданная УК «РН-траст». Госкомпании принадлежало 54,7% в «Роснефть-финанс», владевшей «РН-трастом» (по данным Kartoteka.ru). В 2000 г. Лазарев стал начальником отдела в финансовом департаменте «Роснефти» и вскоре возглавил «РН-финанс», а в июне 2004 г.– казначейство «Роснефти». В июне 2004 г. доля «Роснефть-финанса» в «РН-трасте» упала до 19,5%, и уже к июлю того же года владельцем 100% «РН-траста» стало московское ООО «Геотех-3», принадлежавшее Лазареву. В 2005 г. Лазарев привел на место управляющего «РН-траста» начальника отдела управления активами «Брокеркредитсервиса» (БКС) Сергея Короля. «В БКС он долгое время занимался управлением активами, и всегда эффективно. Сергей профессионал, у него всегда были свое видение бизнес-процессов и хорошая интуиция, – рассказывает один из бывших коллег Короля. – На рынке его знали и пригласили в «Роснефть».

В 2011 г., когда в госкомпаниях начались проверки топ-менеджеров на наличие конфликта интересов, Лазарев избавился от своих активов: собственником «Энерго-альянса» и «Георесурса» стало ООО «Геотех-3». Через серию сделок, в том числе через Сергея Сударикова и Сергея Короля, в 2012 г. владельцем ООО «Геотех-3» стало АО «ИК «Регион». Это произошло спустя год после того, как они же выкупили «Регион» у его основателя Александра Рудика, учредившего вскоре после этой сделки инвесткомпанию «Нова капитал».

На рынке говорили, что сделка была вынужденной и заключалась под давлением, но знакомый Рудика утверждает, что основатель «Региона» решил сосредоточиться на инвестициях в реальный сектор. Судариков и Рудик были не только партнерами – они познакомились еще в МГУ, где вместе учились на мехмате.

В результате владельцами «Региона» стали Судариков и Король, а «РН-траст», переименованный в «Регион траст», перешел под полный контроль новых владельцев «Региона» в 2012 г.

Связь «Региона» с «Роснефтью» может косвенно подтверждать еще одна сделка: в начале 2011 г. инвесткомпания купила управляющую компанию «Портфельные инвестиции» у Дальневосточного банка, которым владеет опорный для «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. «Портфельные инвестиции» также управляли средствами «Нефтегаранта» и еще девяти НПФ.

Купив связанные с «Роснефтью» активы, «Регион» меньше чем за год увеличил активы под управлением почти в четыре раза: по данным Национального рейтингового агентства, в конце I квартала 2011 г. он был на 12-м месте с 27,5 млрд руб., в конце IV квартала того же года – уже на 5-м месте со 106,6 млрд руб.

Помимо работы в «Роснефти» и «Нефтегазгаранте», Петр Лазарев в настоящее время возглавляет несколько организаций – «РН холдинг» (ранее «ТНК-ВР холдинг»), «РН-Иностранные проекты» и «Инвест-М-ком» (бывшая структура ЮКОСа). Он, кстати, структурировал сделки по покупке активов ЮКОСа и уже тогда тесно сотрудничал с Игорем Сечиным, который в 2004–2011 гг. возглавлял совет директоров «Роснефти». «Регион» управляет средствами НПФ не только «Роснефти» и «Сургутнефтегаза», но и РЖД, «Транснефти» и Сбербанка. И этот бизнес является, пожалуй, самой весомой частью доходов компании.