Курьеры, объединяйтесь!

Бурный рост отрасли, в том числе за счет трансграничной торговли, вынуждает игроков кооперироваться, чтобы сохранить позиции на рынке в условиях падающих доходов населения и ужесточения законодательного регулирования. Участники рынка и эксперты сходятся в одном – рынок объемом более 50 млрд руб. ждут новые M&A-сделки, а их драйвером станет опять же интернет-торговля, показывающая впечатляющие темпы роста.

Заграница нам поможет

Самым заметным событием стало объединение двух логистических операторов – компаний «СПСР-экспресс» и DPD, – возможность которого обсуждали всю вторую половину прошлого года. Мажоритарный пакет в новой компании должен получить международный холдинг GeoPost, которому и принадлежит российская DPD. Активность иностранного игрока не была, кстати, уникальной для рынка. В 2016 г. российскую компанию «Максипост» приобрела логистическая компания Itella, входящая в международную группу Posti.

«Крупнейшие зарубежные игроки, учитывающие рост объемов продаж в интернет-магазинах, видят огромный потенциал развития на рынке электронной коммерции в России и готовы тратить значительные средства, чтобы занять весомую долю рынка экспресс-доставки в нашей стране», – говорит руководитель направления «Электронная коммерция» представительства Itella в России Дмитрий Лобанов.

Впрочем, неверно было бы говорить о монополизации российского рынка экспресс-доставки иностранными игроками. Безусловно, на рынке традиционно присутствуют ведущие мировые логистические операторы – DHL, UPS и т.д. Все они пришли в Россию в условиях неразвитой отечественной интернет-торговли и соответствующих логистических структур.

К тому же, активно рос сегмент B2B-отправлений (в том числе документации), и, в частности, иностранные компании, работавшие в России, предпочитали пользоваться услугами крупных зарубежных операторов (например, у той же DHL сильная авиационная доставка). Кстати, санкции, сворачивание активности иностранных компаний и в целом падение деловой активности внутри страны во многом привели к резкому ухудшению положения дел в сегменте B2B, который по итогам последних лет показывает отрицательную динамику.

«На российском рынке этого опыта попросту не было, к тому же, «СПСР-экспресс» или Pony Express – никак не международные компании», – говорит генеральный директор агентства InfraNews Алексей Безбородов.

«О захвате иностранными игроками рынка экспресс-доставки говорить было бы неверно», – считает директор по международному развитию компании LCM Express Лариса Морозова.

К тому же, существует немало иностранных компаний, которые могли бы зайти на российский рынок, но не делают этого и работают в партнерстве с отечественными компаниями. Так, Pony Express сотрудничает со SkyNet, российский оператор «Курьер сервис экспресс» работает с Aramex и т.д.

Партнерство позволяет, в том числе, расширять сотрудничество с ритейлерами на иностранных рынках. LCM Express, оказывающая услуги экспресс-доставки по всему миру, и британская курьерская служба VIVA Express договорились о стратегическом партнерстве для развития экспресс-доставки посылок из Европа в Россию.

«Ритейлеры Великобритании говорят: мы понимаем, что Россия – рынок с большим потенциалом, но мы вас боимся. Боятся, например, таможни. Но страх пройдет быстрее, если на той стороне будет локальный игрок», – считает Лариса Морозова.

Опять же нельзя сказать, что иностранные игроки рынка логистики жестко привязаны к России – известно много случаев их ухода из страны, причем далеко не всегда по экономическим соображениям. В 2016 г., не получив желаемого уровня выручки, ушла компания InPost, развивавшая сеть постаматов, в том числе, в сотрудничестве с «Яндексом». В начале 2016 г. свою долю в российском логистическом операторе DPD продала турецкая компания YurticiKargo.

В стакане воды

Рынок внутрироссийской экспресс-доставки, по подсчетам агентства M.A.Research, определяется в пределах 55 млрд руб. в год. По сравнению с общими объемами российского логистического рынка (по итогам 2014 г. – 8,1 трлн руб.) цифра крайне незначительная.

Всего по России речь идет примерно о 70 млн отправлений в год, которые доставляются экспресс-способом (в срок до пяти дней), уточняет управляющий партнер M.A.Research Людмила Симонова. Большая доля иностранных логистических компаний если и заметна, то именно в этом сегменте. К тому же, они не доминируют – рынок сильно деконсолидирован, очевидный лидер именно на рынке экспресс-доставки отсутствует. Так, по данным M.A.Research, на долю DHL Express приходится 21% рынка, а у российских «СПСР-экспресс» – 12%, Pony Express – 9%, «Курьер сервис экспресс» – 6%. Доля иностранных игроков зачастую выглядит большей из-за того, что в анализе не учитывается развитие интернет-магазинами собственных служб доставки – крупные игроки активно заходят в данный сегмент, своя доставка есть, к примеру, у Lamoda, Ozon и т.д.

Однако существует и второй, куда более мощный посылочный трафик, приходящий на «Почту России». При хорошо известных и публично обсуждаемых недостатках работы компании по итогам 2016 г., по словам главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, трафик составил около 300 млн почтовых отправлений с вложениями. За вычетом трансграничного трафика, который у корпорации огромен (порядка 225 млн отправлений по итогам 2016 г.), на внутрироссийские отправления приходится около 75 млн отправлений. Согласно прогнозам, «Почта России» намерена увеличить посылочный трафик по итогам 2017 г. до 400 млн отправлений с вложениями. Не исключено, что национальный почтовый оператор может подвинуть на рынке курьерской доставки частные компании.

Рост рынка обеспечивает трансграничная торговля, причем именно в формате B2C-отправлений. Последние, уточняет Людмила Симонова, очень хорошо росли и в 2015 г., однако именно на тот год пришлось серьезное падение B2B-сегмента (до 30%).

Два ведущих логистических оператора – DPD и «СПСР-экспресс» – не смогут перевесить на рынке долю «Почты России», хотя, конечно же, создадут ей весомую конкуренцию, соглашается глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

Консолидируй это

Консолидация на рынке логистики для интернет-магазинов, безусловно, не связана с расширением влияния иностранных компаний. Участники рынка стремятся максимально расширить свой функционал, предлагая игрокам e-commerce больший спектр логистических услуг. Не в последнюю очередь это происходит из-за падающей покупательной способности и снижения темпов роста рынка доставки в принципе. Так, по итогам 2015 г. M.A.Research зафиксировало падение количества отправлений на 3%, правда, по итогам 2016 г. здесь говорят все же о небольшом, в пределах 5%, но росте. «Идет восстановление рынка», – говорит Людмила Симонова.

M&A-сделки на рынке становятся также ответом на новые требования со стороны интернет-магазинов, среди которых растет спрос на услуги фулфилмента (полный комплекс операционно-складской обработки заказов для интернет-магазинов).

«Онлайн-ритейлу необходимо качественное «единое окно», чтобы партнер забирал посылки, доставлял их, проводил все платежи, брал на себя возвраты, интегрировал сервис в структуру интернет-магазина. Наличие у такого партнера собственной инфраструктуры – складов, курьерской службы, пунктов выдачи заказов, в том числе в регионах, – безусловно, будет дополнительным преимуществом», – считает директор по развитию сервиса Shiptor.ru в России Андрей Лямин.

«Консолидацию на рынке стоит рассматривать, скорее, как партнерства, формируемые игроками для обслуживания максимальной территории. Также консолидация заключается в стремлении заказчиков работать с одним фулфилмент-оператором», – говорит руководитель программы «МВА – Стратегическая логистика» института «Мирбис» Вячеслав Белобжецкий.

В итоге на рынке в 2016 г. произошло сразу несколько M&A-сделок, и, скорее всего, они продолжатся. Так, специализирующаяся на курьерской доставке отечественная компания TopDelivery приобрела другого отечественного игрока, компанию Maxima-Express. Последняя, в отличие от TopDelivery, как раз обладала сетью из 5000 пунктов самовывоза. Российская Boxberry купила отечественный же сервис «Аксиомус», расширив опцию курьерской доставки на Москву и Санкт-Петербург (до этого она работала преимущественно в регионах).

Та же DPD, традиционно обладающая сильными позициями в сегменте B2B-отправлений, смогла за счет слияния с «СПСР-экспресс» укрепить B2C-направление.

При этом сам рынок e-commerce в последнее время также тяготеет к консолидации – доля крупнейших интернет-магазинов год от года растет.

«Крупным интернет-ритейлерам необходимы такие же крупные и высокотехнологичные партнеры, которые могут эффективно работать с большими объемами, перевозить отправления по всей России и странам Таможенного союза, выдерживать заявленные сроки, предлагать различные виды доставки на последней миле, принимать наложенный платеж картами и наличными, правильно организовывать возвратную логистику», – полагает вице-президент DPD в России и будущий генеральный директор объединенной компании Николай Воинов.

Ну и, конечно же, объединения стали неминуемым ответом на очевидный переизбыток игроков рынка курьерской и экспресс-доставки в России – сегодня в условиях обострившейся конкуренции мелким игрокам попросту не выжить, объясняет генеральный директор компании Shop-Logistics Андрей Кистенев.

«Компаний, предлагающих услуги курьерской доставки, гораздо больше, чем клиентов, готовых их «переварить», – считает заместитель генерального директора компании «Максипост» Алексей Прыгин. – Интернет-магазинов, которые отгружают более 50 заказов в день, – около 1000. А только курьерских служб чуть более 200. Диспропорция спроса и предложения стала особенно заметной на фоне кризиса».

Доли основных игроков на российском рынке доставки товаров (%)

Китайский экспресс

Сложности на внутрироссийском рынке доставки заставляют отечественные компании активнее участвовать в трансграничной торговле. Изначально именно иностранные игроки обслуживали, в том числе, и трафик с западных интернет-площадок, на которые, хотя сегодня это и кажется странным, приходилась основная доля трансграничной торговли (до начала активной работы в России Alibaba и других китайских игроков e-commerce). Безусловно, объемы отправлений были меньше: например, в 2012 г. количество отправленных посылок из-за границы в Россию выросло до 30 млн штук, и это считалось очень большими цифрами.

Сегодня рынок логистики для интернет-магазинов существенно поддерживает трансграничный трафик, в основном китайский, а работают с ним, в том числе, и отечественные компании.

Именно поток отправлений из-за границы рос в последние годы быстрее всего: объем заказов в 2015 г. увеличился на 73%, в 2016 г. – на 80%, подсчитали в Data Insight (для сравнения: объем заказов внутри России вырос на 8% и 20% соответственно). Из-за низкого среднего чека трансграничный сегмент в деньгах вырос несколько меньше, но все же превысил аналогичные показатели внутреннего рынка e-commerce, поднявшись в 2015 г. на 88%, а в 2016 г. – на 45%.

«В трансграничной торговле сейчас – основные доходы, и все компании хотят работать в данном сегменте», – утверждает Людмила Симонова.

Однако основной поток отправлений из-за рубежа сегодня по-прежнему проходит через «Почту России». По итогам 2016 г. корпорация отчиталась об обработке 225 млн международных отправлений с вложениями. По сравнению с этой цифрой трафик экспресс-доставки из-за рубежа выглядит все еще весьма незначительным – около 9 млн отправлений, уточняет Людмила Симонова. «Однако эта часть рынка растет, показывая высокие темпы роста, до 30% в год», – говорит она.

«При этом ряд компаний включен в эксперимент Федеральной таможенной службы, который позволяет оформлять посылки, приходящие из иностранных магазинов в адрес физических лиц, по реестру (списку). В этом эксперименте участвуют компании DHL, UPS, DPD, «СПСР-экспресс» и таможенный брокер «Опинтер», – говорит Лариса Морозова.

Через таможенного брокера могут работать все остальные игроки рынка, в том числе – не попавшие в список участников эксперимента.

Не вполне ясно, смогут ли коммерческие операторы увеличить присутствие на рынке торговли. Например, AliExpress запустил новую службу экспресс-доставки Cainiao (частично принадлежит Alibaba Group) в партнерстве с «Почтой России».

«Выход на отечественный рынок китайского игрока Cainiao делает выбор для небольших российских компаний, осуществляющих доставку товаров из Китая, еще более простым – или работать с новым игроком, или окончательно забыть о собственной доставке из Китая, – говорит Андрей Лямин. – Конкурировать по срокам с Cainiao будет очень сложно».

Под дамокловым мечом

Пока не вполне ясно, как отразится на трансграничном трафике снижение порога беспошлинного ввоза товаров частными лицами с 1000 до 500 евро в месяц. По мнению Александра Иванова из НАДТ, это вряд ли отразится на рынке. Куда более значимыми могут стать последствия «закона Яровой», в соответствии с которым операторы почтовой связи должны будут использовать рентгенотелевизионные и радиоскопические установки, металлодетекторы и другие устройства для проверки посылок на предмет наличия взрывчатых веществ или оружия. Речь в данном случае идет не только о «Почте России», почтовыми лицензиями также обладают компании Pony Express, «СПСР-экспресс», DPD, City Express, обеспечивающие доставку сотням интернет-магазинов. В таком случае расходы независимых логистических компаний, по подсчетам НАДТ, можно оценить в пределах 180 млрд руб. В НАДТ также предвидят снижение объема покупок в Интернете на 30–40%, но главное – рост до 60% стоимости доставки (с 250 до 400 руб.).

Кроме того, существенные изменения внесены в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Теперь при оформлении договорных отношений экспедитору придется проверять достоверность сведений, предоставляемых клиентом, и пока не очень ясно, каким образом.

«Транспортным компаниям придется закупать дорогостоящее оборудование для досмотра грузов, а также нести расходы, связанные с его установкой и обслуживанием. Все это скажется на стоимости услуг и скорости обработки заказа», – говорит исполнительный директор транспортной компании Traft Артур Мурадян.

Впрочем, пока до конца не ясно, как именно будут исполняться требования закона.

Так, замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев говорил, что переоборудования всех отделений почтовой связи от «Почты России» закон требовать не будет. Не исключено, что жесткого исполнения закона не будут ждать и от частных операторов, другое дело, что поправки, и это все отлично понимают, остаются своебразным дамокловым мечом. Ну и, конечно, законодательные новации станут дополнительным стимулом для консолидации рынка экспресс-доставки – небольшие компании попросту не смогут самостоятельно выполнить новые требования закона.