Жажда жизни

Исследования в области геронтологии популярны у нас, как нигде в мире. Целые научные институты, осваивая бюджетные деньги, стремятся победить или отодвинуть старость. До недавних пор разного рода бизнесмены охотно вкладывали миллионы долларов в «эликсиры молодости». И чувствовалось в этом не только обычное желание освоить мутный рынок, но и простая человеческая тревога, страх перед будущим, перед смертью, которая уравняет всех. Среди инвесторов – Олег Дерипаска, экс-министр топлива и энергетики, бывший зампред правления «Газпрома» Петр Родионов, член правления РАО «ЕЭС России», основатель группы «Росток» Александр Чикунов, корпорация «Роснано»... Слухи о том или ином чудо-препарате время от времени будоражат общественное мнение, но миллионеры, как и обычные граждане, продолжают стареть и умирать.

По официальной статистике, средняя продолжительность жизни в 2016 г. перевалила за 72 года. Однако бодрые цифры отчетности не учитывают качество жизни. Быть сегодня пенсионером без поддержки благополучных детей – нет печальнее участи. Впрочем, геронтологии пока не грозит разделить судьбу гомеопатии. В конце января ведущий российский геронтолог Владимир Хавинсон получил из рук президента Владимира Путина государственную награду – орден Дружбы. Для бизнес-империи Хавинсона лучшей рекламы не придумаешь, но и ответственность немаленькая. Президент (а в 2018-м Путину исполнится 66 лет) может попросить заплатить по счетам.

Речь, конечно же, не идет о создании революционного препарата, который мог бы решить глобальную проблему старения. Но и социальная, и экономическая политика в России не направлены на улучшение качества жизни всего населения. Подойдет любая, даже самая дорогостоящая технология. Жить долго в России – это привилегия, так же, как и жить хорошо. А кто живет хорошо, за ценой не постоит.