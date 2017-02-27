Целесообразный снос

Под этот масштабный проект власти готовы внести изменения в федеральное и региональное законодательство. Под снос может попасть 25 млн кв. м, в этих домах живут более 1,6 млн человек. Мэр в своих возможностях уверен, но горожане опасаются превращения старых московских районов в бетонные многоэтажные гетто, да и девелоперы высказывают опасения: прежде чем вступать в игру, они хотели бы услышать четкие правила.
Петр Шкуматов Общественный деятель, соучредитель Лиги избирателей
«В итоге с помощью этой программы происходит массовое переселение трудоспособного населения в центральную часть города, пенсионеры уезжают жить на выселки, но в квартиру большего метража, банки в восторге, строители в восторге, мэрия в восторге. Ну и департамент транспорта тоже в восторге, так как маятниковая миграция резко сокращается...»
Дмитрий Гудков Бывший депутат Госдумы
«В Москве готовится грандиознейшая афера по внедрению точечной застройки под прикрытием оперативно принимаемого через Думу закона. Жителей города будут ссылать на окраинные районы без компенсаций, а на месте их домов в центре строить коммерческое жилье».
Петр Иванов Преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук
«Под этот проект будут трансформированы законодательство и регламенты, в первую очередь Градостроительный кодекс Москвы, и в отдаленной перспективе этот рывок московского стройкомплекса еще долго будет аукаться как с точки зрения культуры градорегулирования в Москве, так и с точки зрения инфраструктурных проблем, обостренных перенаселением, – дефицита социальных объектов, недостаточной плотности улично-дорожной сети и т.д.».
Кирилл Шулика Экс-зампред партии «Демократический выбор»
«Стоимость всей этой идеи – 6 трлн руб. Зачем Собянин пробивает эту идею? Для того чтобы получить изменения в федеральное законодательство, упрощающие хищнические стройки, которые сейчас хотя бы чисто формально ограничены. Вот, собственно, главный вопрос, а не пятиэтажки».
Ольга Широкова Директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank
«Расселение пятиэтажек – сложный процесс: необходимо согласование с жителями, строительство стартовых домов (для переселения живущих в сносимых домах людей, так называемый волновой метод), очень аккуратное и продуманное градостроительное регулирование новых строящихся зданий в части высотности, инфраструктурного и транспортного обеспечения, учитывая то, что строиться они будут в сложившихся районах».
Дмитрий Котровский Партнер «Химки Групп»
«У девелоперов появляется два варианта: либо работать практически в ноль ради получения преференций по другим участкам в Москве, где они получат возможности строить полностью рыночные квадратные метры, либо реализовывать новые проекты в более высоких ценовых классах, а для переселенцев должно появиться жилье другого, стандартного формата, в которых общая площадь квартир будет соответствовать площадям в сносимых пятиэтажках».
Мария Литинецкая Управляющий партнер компании «Метриум Групп»
«Чтобы окупить снос пятиэтажки, девелоперу понадобится построить жилой комплекс, примерно в три раза превосходящий площадь снесенного дома. При площади пятиэтажки порядка 3000–5000 кв. м точечный проект на ее месте должен превышать 15 000 кв. м».