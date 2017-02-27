Целесообразный снос

Под этот масштабный проект власти готовы внести изменения в федеральное и региональное законодательство. Под снос может попасть 25 млн кв. м, в этих домах живут более 1,6 млн человек. Мэр в своих возможностях уверен, но горожане опасаются превращения старых московских районов в бетонные многоэтажные гетто, да и девелоперы высказывают опасения: прежде чем вступать в игру, они хотели бы услышать четкие правила.