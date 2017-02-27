Корпорации будут докладывать в Кремль о настроениях народа

Администрация президента поручила Минэнерго, Минтрансу и Минпромторгу отчитываться о настроениях россиян в связи с последними экономическими событиями в стране, сообщают «Ведомости».

По их словам, ведомства определяют списки ведущих корпораций, которые должны будут ежемесячно представлять доклады о «наиболее значимых событиях»в экономике.

В список Минэнерго вошло около 40 компаний, среди которых — «Мечел», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Газпром», НОВАТЭК и «Русгидро». Некоторые компании подтвердили получение запроса от министерства. Критерии анализа, как передает издание, таковы: событие или условие, являющееся источником его проявления, дата и оценка вероятности возможного наступления риска, его локализация, группы населения, находящиеся в зоне максимального риска, а также способы его ликвидации или минимизации последствий. Эту информацию Кремль должен будет получить с апреля 2017 года по май 2018 года.Чиновники намерены выяснить, какие факторы оказывают негативное влияние на общественно-политические и социально-экономические события в субъектах федерации, пишет РБК.

По словам сотрудника одной из компаний-адресатов соответствующего письма, о позитивных событиях Кремлю нужно знать, чтобы приурочить к ним какой-нибудь визит, а о негативных — чтобы продумать, как сгладить ситуацию.

Один из собеседников "Ведомостей" рассказал, что власти ежегодно опрашивают крупные предприятия о запланированных важных событиях, чтобы сформировать график поездок первых лиц. Однако в этом году мониторинг может быть более тщательным.