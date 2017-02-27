Гособлигации для населения выпустят в апреле

Минфин РФ планирует выпускать облигации федерального займа для населения раз в полгода, первый выпуск может быть размещен уже в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Приобрести новые бумаги можно будет в Сбербанке и ВТБ24.

«Желающим покупать ОФЗ нужно будет потратить как минимум 30 тыс. руб.», — сообщил он. Объем первого выпуска составит 20 млрд руб., номинал бумаги — 1 тыс. руб., срок обращения — 3 года, купон полугодовой», - сказал министр финансов.

Купон будет выплачиваться два раза в год без корректировки на инфляционные составляющие. «Чем дольше человек будет иметь эту бумагу, тем выше будет купон»,— цитирует Reuters главу Минфина. Предполагается, что доходность бумаг будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке инструменты. Сам глава ведомства также планирует приобрести ОФЗ для населения, «чтобы убедиться, как этот инструмент работает».

ОФЗ для населения в отличие от банковских депозитов не имеют рисков, поскольку полностью обеспечены государством.