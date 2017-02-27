Ограничение оборота наличности: за и против

В последнее время в прессе появилось сообщеиние, что правительство обсуждает различные меры ограничения оборота наличных денег и увеличения доли безналичных арссчетов. Возможно, будут запрещены наличиные платежи сверх оговоренной суммы при покупке автомобилей и недвижимости. Как эти меры могут повлиять на российскую экономику?

Ответить на этот вопрос мы попросили экспертов-теоретиков и практиков.



Константин Бойко, директор по развитию международного платёжного шлюза Fondy

В целом, мы позитивно оцениваем желание государства стимулировать развитие безналичных платежей и видим скорее плюсы: прозрачность ведения бизнеса, приведение «правил игры» к некоему единому стандарту. Рост безналичных расчётов может стимулировать отрасль e-commerce, повысит прозрачность ведение бизнеса. Это также будет способствовать развитию интернет-эквайринга, систем защиты информации и платежей.

Егор Кривошея, специалист по исследовательской деятельности кафедры "Финансы, платежи и электронная коммерция" Московской школы управления СКОЛКОВО

На мой взгляд, для России важнее помнить о том, что все меры стимулирования безналичной экономики должны быть нацелены на обеспечение равенства наличных и безналичных. И здесь, помимо скорости имплементации изменений, угрозой может быть радикальность некоторых мер, например, обязательный перевод зарплат бюджетников на карты МИР. Перевес в одну из сторон развития безналичной экономики может привести к замедлению развития рынка платежей и подобное мы уже наблюдали в Индии в прошлом году. В России наибольшей опасностью может быть ограничение свободы участников рынка платежей. Так, например, обязательный перевод зарплат бюджетников только на карты МИР может привести к тому, что их выгоды станут меньше из-за невозможности выбора перевода зарплаты на карту международных платёжных систем. Предложенная альтернатива - перевод зарплаты в кассу - возвращает их в мир наличных и тогда целесообразность меры снижается.

Помимо этого, рост из-за наступления безналичной экономики не ограничивается лишь увеличением среднего чека и объемов транзакций. Безналичная экономика позволяет перейти к качественным структурным сдвигам во всей экономике, а не только на рынке платежей и альтернативы таких сдвигов мы описали год назад в сценариях безналичной экономики России до 2030, где показали, что многое будет зависеть от поведения участников рынка (будет оно реагирующим или проактивным), а также структуры среды (будет она централизованной или децентрализованной).

Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade

Причина обсуждений вопроса понятна: у правительства есть цель - максимально "обелить" экономику, побудить владельцев серьёзных капиталов вывести доходы из тени, получить налоги, а заодно насытить банки дополнительной ликвидностью. Но здесь важно не перестараться и действовать разумно, сообразуясь со сложившимися на сегодняшний день реалиями. Например, учитывать, что несколько миллионов людей в стране, согласно заявлениям самих правительственных чиновников, получают "серую" зарплату или премиальные в конвертах, и большинство из этих людей вряд ли в состоянии отстоять свои права перед работодателями. Что ж теперь, и человеку уже машину не купить на честно заработанные в условиях этой системы деньги? "Уговорить" босса платить тебе высокую официальную зарплату при нынешних социальных взносах от 30% выглядит для этих людей утопией, а лишать их возможностей совершать жизненно важные покупки несправедливо.

Махнув сейчас резко шашкой, можно затронуть скорее не каких-то там олигархов, а наоборот, нанести ущерб интересам не самых богатых и довольно бесправных людей, в том числе и среднего класса, формирующего между прочим потребительский спрос. Верный, справедливый и рациональный путь - это побуждать предпринимателей уплачивать по полной социалку, снижая эти налоги хотя бы до 21%, что совсем недавно обсуждалось, пусть и за счёт манёвра с одновременным небольшим повышением НДС. И вот когда эта система заработает, что будет подтверждено статистикой налоговых сборов и ростом официальных средних зарплат, то о такой мере можно будет задуматься - опять же, объявив о будущих ограничениях заблаговременно, за несколько лет до "часа X", и проведя своего рода "амнистию", чтоб люди не боялись разместить и показать свои полученные "всерую" накопления на банковских счетах.





Денис Иконников, аналитик QBF

С одной стороны, ограничение на оборот наличных денег позитивно для экономики, поскольку сократится теневая часть бизнеса, вырастут налоговые поступления в бюджет, сократятся потери времени, связанные с обналичиванием денег. С другой стороны, резкие ограничения на оборот наличных денег могут вызвать экономический шок, поскольку существенный объем операций населения проводится именно наличными расчетами. . Учитывая наличие вероятности турбулентности в экономике в результате ввода ограничений, необходимо сначала обеспечить стабильные темпы роста ВВП страны, достаточный уровень развития инфраструктуры для безналичных расчетов, проработать решение вопроса киберпреступности, и только потом применять запреты и ограничения.

Меланя Айдинян, Специалист интернет-сервиса поиска домашнего персонала "Помогатель.ру"

Пока закон о самозанятых касается очень ограниченного круга лиц: нянь, домработниц, сиделок, репетиторов. Наша компания - "Помогатель.ру" - работает на этом рынке, и мы с уверенностью можем сказать, что после вступления закона в силу в январе 2017 года никаких существенных изменений на этом рынке не произошло. Мы думаем, что и ограничение оборота наличных ни к чему не приведет. Нет никакой сложности перечислить "черную" зарплату на карточку. Что касается ограничений крупных покупок за наличные, то у тех, кто сейчас входит в категорию самозанятых, денег на такие покупки нет и вряд ли будут.