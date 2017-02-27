"Роснефть" готова продать Чечне "Грознефть"

Руководство «Роснефти» настояло, чтобы правительство рассмотрело предложение госкорпорации по разделу нефтяных активов республики. Таким образом, Грозному отойдет 51% «Грознефти» - их стоимость оценивается в 11,8 миллиарда рублей.

Ранее, в конце января "Роснефть" представила в Минэкономразвития сделанную PwC оценку своих активов в Чечне для их последующей продажи республике, компания хочет продать 51% в "Грознефтегазе" и остальное имущество в регионе за 12,5 миллиарда рублей, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Как сообщил изданию источник, предложения "Роснефти" по продаже имущества Чечне в начале февраля обсуждали на совещании в Минэкономразвития. Тогда представители региона попросили участников (в их числе также Минэнерго, Минфин и Росимущество) проанализировать результаты оценки. После проведения этих процедур и получения согласия на сделку от правительства Чечни будут подготовлены директивы правительства РФ о сделке, поясняют собеседники газеты.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова передать республике активы принадлежащего Росимуществу «Чеченнефтехимпрома» (ЧНХП). Чечня должна была получить 100% ЧНХП, но для этого республике предстояло поделить около 3 тыс. единиц имущества предприятия по добыче и транспорту нефти с «Роснефтью», которая их арендует.

В конце июня 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев исключил предприятие из плана приватизации на 2014–2016 годы, фактически начав процесс его передачи.

Источник «Коммерсанта» отмечает, что сделка окончательно не утверждена и пока не определены источники ее финансирования.