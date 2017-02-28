"Русагро" может построить молочные фермы в Приморье

"Русагро" планирует инвестировать от $1 млрд в производство молочной продукции в Приморье, заявил глава совета директоров и основной владелец группы Вадим Мошкович на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает "Коммерсант". Пока, правда, проект не утвержден советом директоров компании.

Если проект действительно будет реализован, это сделает компанию крупнейшим производителем молока в России, обогнав действующих лидеров — "Экониву" Штефана Дюрра и Агрокомплекс им. Н. А. Ткачева (принадлежит семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева). Последний, например, производит около 200 тыс. тонн молока в год.

В 2016 г. производство сырого молока в России снизилось на 0,2%, до 30,72 млн тонн (предварительные данные "Союзмолока"). В то же время объем производства товарного молока вырос на 0,9%, до 20,3 млн тонн.

Как уточнил сам Мошкович, компания видит большой потенциал по отправке молока из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай, Корею, Японию.

Напомним, в Приморье у группы "Русагро" есть три предприятия: по выращиванию кукурузы и сои, по производству масложировой продукции и мыла из сои, строятся комбикормовый завод и свинокомплексы. Также недавно "Русагро" приобрело бойню в Уссурийске, которая сейчас в стадии модернизации.

Гендиректор "Русагро" Максим Басов в разговоре с "Ъ" уточнил, что компанию в первую очередь интересует строительство молочных ферм. Конкретные параметры проекта господин Басов не назвал, сославшись на то, что он еще не утвержден советом директоров "Русагро".

ГК "Русагро" готова вложить минимум $1 млрд в молочное производство на Дальнем Востоке. Если проект одобрит совет директоров, средства в первую очередь пойдут на строительство молочных ферм. Такой объем инвестиций может сделать "Русагро" крупнейшим производителем молока в стране.