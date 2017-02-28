Экспорт газа в Европу может подорожать

Средняя цена экспорта в Европу в 2017 году вырастет до $180-190 за 1 тыс. куб. м. В 2016 году цена составляла $167 за 1 тыс. куб. м. При этом, отметил Медведев, «контрактный портфель содержит различные системы ценообразования, а потому прогнозировать цену на 2017 год не так легко, как это было делать раньше». Средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила $152 за 1 тыс. куб. м.

В июне прошлого года «Газпром» заявил о снижении средней экспортной цены на газ на $30 с $200. В компании объяснили это изменениями курсов валют и цен на нефть.

В конце мая 2016 года Медведев заявил, что цены на газ достигли дна. При этом указывалось, что значительная часть экспортных контрактов «Газпрома» привязана к ценам на нефть с опозданием в 6–9 месяцев.