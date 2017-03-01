Офис для Tesla

Компания ищет помещения под собственный офис, шоу-рум и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге. Среди площадок для своих салонов Tesla рассматривает торгцентры "Времена года" и "Атриум" в Москве, пишет «Коммерсант».

Tesla существует с 2003 года и базируется в Кремниевой долине США. Основной собственник — Илон Маск, чье состояние Forbes ранее оценивал в $13 млрд. Объем производства составил 83,9 тыс. электромобилей, превысил на 64% показатель 2015 года. По данным агентства "Автостат", в 2016 году в России продано 39 машин Tesla — на 33% меньше, чем годом ранее. Аналитики называют Tesla наиболее популярной маркой электромобилей в России: на ее долю приходится 47% продаж в этом сегменте.

Открытие представительства может способствовать ускорению развития бренда в России, рассуждает консультант SBS Consulting Дмитрий Бабанский. С учетом довольно низкой базы Tesla, по его мнению, может ожидать восстановления продаж до уровня 2015 года, 50-60 машин в год. Основными конкурентами компании эксперт называет вышедший в 2016 году на российский рынок Renault Twizy, уже существующие Mitsubishi i-MiEV и Nissan Leaf. "Эти марки работают в более массовых сегментах, формируя для Tesla риски снижения доли рынка",— указывает он.