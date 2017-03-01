Кофе в банке

Первая мини-кофейня появится в допофисе «Открытия» в бизнес-центре «Вивальди».

Starbucks уже развивает такой формат за рубежом. В Нидерландах Starbucks On the Go в начале 2017 г. договорилась о развитии в местной сети кинотеатров Pathe. В других странах такие пункты самообслуживания работают на автозаправках, в кинотеатрах, супермаркетах, аэропортах и т. д. Этот формат в виде стойки заказа с кофемашиной, интерактивным экраном и возможностью оплаты позволяет получить выход на покупателя практически везде и в любое время – в университетах, больницах, розничной торговле и т. д., сказано на голландском сайте Starbucks. В России проект мини-кофеен Starbucks развивается относительно недавно: есть точки в сети кинотеатров «Каро фильм».