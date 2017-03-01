ФАС v.s. Минздрав

Министерство не выполнило ранее вынесенного ФАС предупреждения, пишет РБК. Дело возбуждено по признакам нарушения Закона о защите конкуренции и будет рассмотрено 16 марта.

В ноябре прошлого года ФАС предложила отбирать у компаний эксклюзивное право на производство лекарств, если фирмы откажутся поставлять препараты в Россию. Технически это может быть реализовано путем выдачи владельцу патента на лекарство «принудительной лицензии», в которой будет прописано право других производителей выпускать тот же препарат, отмечало ведомство.