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ФАС v.s. Минздрав

В системе получения лицензий на медицинскую деятельность выявлены нарушения
01 Марта 2017
ФАС v.s. Минздрав

Федеральная антимонопольная служба России завела дело против Министерства здравоохранения России.

Министерство не выполнило ранее вынесенного ФАС предупреждения, пишет РБК. Дело возбуждено по признакам нарушения Закона о защите конкуренции и будет рассмотрено 16 марта.
В ноябре прошлого года ФАС предложила отбирать у компаний эксклюзивное право на производство лекарств, если фирмы откажутся поставлять препараты в Россию. Технически это может быть реализовано путем выдачи владельцу патента на лекарство «принудительной лицензии», в которой будет прописано право других производителей выпускать тот же препарат, отмечало ведомство.

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