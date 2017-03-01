Компенсация для РЖД

Глава монополии Олег Белозеров уведомляет, что по итогам 2016 года рост доходной ставки ОАО РЖД составил 2,7%, а при определении уровня индексации тарифов на 2016 год он учитывался как 7,5%. В результате потери в доходах ОАО РЖД составили 56 млрд руб.

Но на совещании 2 декабря 2016 года у Дмитрия Медведева потери оценивались в 91,7 млрд руб. В ОАО РЖД уточнили, что 91,7 млрд — это общая сумма недополученных доходов, при этом 56 млрд — потери в связи с отклонением роста доходной ставки из-за применения тарифного коридора, но не пояснили, почему требуют возмещения лишь доли потерь.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что ОАО РЖД "пытается переложить на правительство и в конечном счете на всех грузоотправителей проблемы ухудшения качества своей грузовой базы". Это ухудшение, по его словам, результат отсутствия стратегического подхода во взаимодействии с нефтекомпаниями, которое привело к "переориентированию нефтеналивных грузов на трубопроводы". Предложения противоречат базовым принципам деятельности ОАО РЖД, говорит эксперт, они предполагают перенос предпринимательских рисков на клиентов и формируют особый порядок учета оптимизированных расходов, хотя сокращение расходов является базовой целью монополии.