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Францию просят экстрадировать Сергея Пугачева

Генпрокуратура направила запрос о выдаче экс-владельца "Межпромбанка"
02 Марта 2017
Францию просят экстрадировать Сергея Пугачева

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство отправило во Францию запрос об экстрадиции бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева в Россию, сообщает Коммерсантъ. 

«Сегодня, 2 марта 2017 года, заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян направил в министерство юстиции французской республики запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева».  

Он также заявил, что ущерб от преступной деятельности Сергея Пугачева в ведомстве оценили более чем в 90 млрд руб. 

В январе 2011 года главное следственное управление СКР возбудило дело о преднамеренном банкротстве Межпромбанка. В этом же году Сергея Пугачева лишают сенаторских полномочий.

С тех пор в России он объявлен в розыск, но сам бизнесмен постоянно проживает за границей. Кроме того, параллельно Агентство по страхованию вкладов – АСВ – взыскивало в британском суде с Пугачева денежную сумму, которая,  по мнению истцов, была незаконно выведена из подконтрольного ему Межпромбанка. 

Высокий суд Лондона в июле 2014 года заморозил активы банкира по всему миру. Также от английского суда создатель Межпромбанка получил срок за неуважение к ведомству.

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