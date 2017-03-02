«Татспиртпром» начнет поставки водки в США

В марте текущего года «Татспиртпром» планирует поставить первые 25,4 тысяч бутылок водки в США, передает информационное агентство ТАСС.

"В США готовится к отгрузке партия водки Russian Value Platinum. В первой партии планируется отправка 25,4 тыс. бутылок (всего 23,4 тыс. литров). Отправка алкогольной продукции планируется в марте 2017 года, начало продаж нашей продукции на территории США ожидается в апреле - мае этого года", - сказал представитель пресс-службы компании.

Всего «Татспиртпром» планирует поставить в США в 2017 году 50 тысяч бутылок – 45 000 литров – водки указанной марки. Поставки будут вестись через крупного импортера Savas Spirtis International – Лас-Вегас. "Все предварительные требования американской стороны были успешно выполнены, что позволило заключить контракт на поставку водки "Русская валюта", по-английски водка будет называться Russian Value", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что «Татспиртпром» по итогам прошлого года занял 17% на российском рынке водочной продукции России. За последние два года экспортные поставки продукции компании выросли в шесть раз. В планы входит к 2020 году достигнуть объемов отгрузок на экспорт в районе 1 миллион дал – в 10 раз больше, чем на данный момент.

АО «Татспиртпром» было создано в 1997 году по решению правительства Республики Татарстан. В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликероводочных завода и один винзавод.