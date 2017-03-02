Правительство обсуждает введение сбора с неработающих

В правительстве активно обсуждают введение сбора с неработающих или занятых в сером секторе экономики граждан, сообщает портал RNS со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина.

Речь идет о платеже, который должен быть направлен на обязательное медицинское страхование (ОМС), пояснил он. Комитет Совета федерации по бюджету и финрынка рассмотрит 22 марта вопрос о введении такого сбора с безработных.

«Мы здесь имеем очень большой спектр точек зрения, начиная от опыта, который есть в Белоруссии, — вы знаете, что там есть квалификация таких категорий граждан, как «тунеядцы», в рамках действующего законодательства, а это все-таки Союзное государство, — и, конечно, этот опыт привлек внимание очень многих экспертов, он всерьез обсуждался», — уточняет Сергей Рябухин.

Сенатор подчеркнул, что введение такого платежа в виде налога противоречит Конституции России.