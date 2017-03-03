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Биткоин стал дороже унции золота

Цена криптовалюты составила 1255 долларов
03 Марта 2017
Биткоин стал дороже унции золота

Стоимость биткоина впервые превысила цену за одну тройскую унцию золота на мировом рынке, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Вечером четверга (по Москве) стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken росла на 2,45%, до 1255 долларов за биткоин. Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,20 доллара, или на 1,38% — до 1232,80 доллара за тройскую унцию.

Рост стоимости криптовалюты связан с увеличением спроса на нее, считает главный исполнительный директор и основатель CryptoCompare Чарльз Хейтер. Инвесторы покупают биткоин в качестве безопасного актива или когда акции снижаются, добавляет агентство MarketWatch.

В России выпускать денежные суррогаты запрещено, однако ответственность за несоблюдение этого запрета не установлена. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в октябре 2016 года заявил, что использование биткоинов в России в настоящее время не является массовым и не угрожает финансовой системе страны, поэтому министерство пока решило подождать с законодательными инициативами по биткоинам, в том числе об ответственности в этой сфере. Ранее власти РФ высказывались против оборота биткоинов. 

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