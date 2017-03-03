Биткоин стал дороже унции золота

Вечером четверга (по Москве) стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken росла на 2,45%, до 1255 долларов за биткоин. Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,20 доллара, или на 1,38% — до 1232,80 доллара за тройскую унцию.

Рост стоимости криптовалюты связан с увеличением спроса на нее, считает главный исполнительный директор и основатель CryptoCompare Чарльз Хейтер. Инвесторы покупают биткоин в качестве безопасного актива или когда акции снижаются, добавляет агентство MarketWatch.

В России выпускать денежные суррогаты запрещено, однако ответственность за несоблюдение этого запрета не установлена. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в октябре 2016 года заявил, что использование биткоинов в России в настоящее время не является массовым и не угрожает финансовой системе страны, поэтому министерство пока решило подождать с законодательными инициативами по биткоинам, в том числе об ответственности в этой сфере. Ранее власти РФ высказывались против оборота биткоинов.