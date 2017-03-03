15% российских интернет-магазинов нарушают права потребителей

К такому выводу пришли специалисты Ассоциации компаний интернет-торговли и Общественной потребительской инициативы. Они провели анализ тысячи крупнейших сайтов русского сегмента, у которых не менее 60 тысяч уникальных посетителей в месяц.

Согласно законодательству, продавец обязан в наглядной и доступной форме донести до покупателя информацию о себе при заключении договора купли-продажи. Несоблюдение этого принципа является самым распространенным нарушением в интернет-торговле.

Глава АКИТ, руководитель подгруппы «Интернет+торговля» при президенте России Алексей Федоров сообщил, что среди прочих нарушений есть те, что касаются чеков.

«В больших интернет-магазинах в некоторых случаях клиенту выдают странного вида товарные накладные вместо чека, а сами чеки пробивают на левых кассовых аппаратах», — отметил Федоров, добавив, что с обменом товара в таких случаях часто возникают сложности.

По оценкам экспертов, более 5% интернет-магазинов не указывают своего фактического адреса на странице в интернете, а 3% не принимают безналичные платежи — либо при безналичном расчёте цена товара завышается.

«Подобный уровень нарушений элементарных требований закона «О защите прав потребителей» среди крупнейших интернет-магазинов является крайне неприемлемым для отрасли, в которой на настоящий момент существует более 40 тысяч интернет-магазинов», — заключают авторы исследования.