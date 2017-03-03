Андрей Коркунов остался без банка

Банк России с 3 марта отозвал лицензию у казанского АО «Анкор банк сбережений» («Анкор банк»), пишут Ведомости.

Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля банк занимал 233-е место в банковской системе России.

«Анкор банк» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов.

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», - говорится в сообщении на сайте ЦБ. Руководители и собственники банка не смогли нормализовать его работу и восстановить финансовое положение.

Среди бенефициаров «Анкор банка» - Андрей Коркунов, создатель известной шоколадной фабрики, член политсовета «Единой России». Он является председателем совета директоров банка, ему принадлежит 49,79% в нем.

Еще 23,26% Анкорбанка принадлежит члену совета директоров Вадиму Федорову, 11,95% – Евгению Макею, 9% – сыну бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антону.