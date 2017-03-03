Долги государства – людям

Если по итогам 2013 г. он составлял 7,5 трлн руб., то к началу нынешнего года уже превысил 11,1 трлн руб. Это примерно 13% ВВП. Правда, госдолг США превышает 104% ВВП. Низкий уровень госдолга РФ – результат политики министра финансов Алексея Кудрина, который во времена нефтяного бума направлял значительные средства на его погашение. Теперь Россия может гордиться этим показателем, однако провластные экономисты уверены, что «отставание» от Америки по этому показателю – аргумент в пользу смелого увеличения госдолга, тем более, что других способов профинансировать бюджетные расходы не просматривается. И вот в нынешнем году Минфин собирается занять на внутреннем рынке еще 1 трлн руб. По прогнозу Минфина, госдолг к концу 2017 г. достигнет 14,7% ВВП, к концу 2019-го – 15,7%.

В этом году к долговым инструментам прибавится еще один, широко использовавшийся в СССР, но с тех пор забытый, – облигации федерального займа (ОФЗ), продающиеся населению. Министр финансов Антон Силуанов (на фото) уже объявил, что выпуск ОФЗ начнется в апреле и что их доходность должна постоянно увеличиваться: в первый год она составит 7,5%, а в третий – 10,5%.

Таким образом государство хочет «выгрести деньги из подушек» – в России на руках у населения, по экспертным оценкам, находится примерно столько же, сколько и на банковских вкладах, – порядка 10 трлн руб. Правда, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, много облигаций не продать, просто потому, что для людей покупка таких бумаг – вещь не очень понятная и привычная. В лучшем случае удастся занять 20–30 млрд руб. Важнейшая проблема тут – срочность этого инструмента, несопоставимая со сроками депозитов. Как отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров, чтобы получить все выгоды от покупки ОФЗ, необходимо продержать эти бумаги три года. А большая часть депозитов населения размещается на срок 1 год. «Поэтому, – констатирует он, – народного ажиотажа может и не произойти».

Впрочем, доцент МГИМО Алексей Михеев высказывает гипотезу, что для государства здесь главное – не одолжить средства у населения, а вовлечь людей в рынок. На российском рынке ценных бумаг наблюдается дефицит инвестиционных идей, надежных эмитентов мало, и государство хочет занять эту нишу. «В мировой практике государства у своих граждан занимают редко, для этого есть обычный долговой рынок, но в развитых странах и число людей, у которых есть ценные бумаги, во много раз больше, чем в России, наше население «испорчено» высокими депозитами», – объясняет эксперт. Таким образом, государство будет подталкивать людей в сторону фондового рынка.

Аналитик QBF Роман Кузнецов, констатирует, что ОФЗ являются наиболее привлекательным инструментом для начинающих инвесторов, желающих получить доходность выше банковского депозита.

Плохо, однако, то, что «народные» ОФЗ, как и любые другие государственные ценные бумаги, по сути являются инструментом изъятия финансовых ресурсов из экономики и перераспределения их в непроизводственный бюджетный сектор. Стоит ли ради этого привлекать население на рынок? К тому же, как предполагает Роман Кузнецов, реальная дата выхода «народных» ОФЗ будет отложена, что связано с высокими издержками по их выпуску и обращению. «В результате, – говорит аналитик, – данные расходы лягут либо на плечи инвесторов, что снизит их привлекательность, либо на Минфин, что понижает необходимость привлечения средств».